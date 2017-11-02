Роберто Манчини: всегда высоко ценил Бендтнера как нападающего

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с "Русенборгом".— Кузяев не приехал, потому что травмирован. По Анюкову приняли решение, что он останется тренироваться на базе в Петербурге, поскольку заявка в Лиге Европы меньше, чем в Премьер-лиге, так что кто-то будет вынужден остаться на трибуне. Все остальные чувствуют себя отлично.— В этом турнире все игра сложные. Надо к каждой игре подходить с максимальной концентрацией и отдаваться полностью. Завтрашний матч не будет исключением. "Русенборг" — сильная команда, и я бы не сказал, что они потеряли все шансы на выход в плей-офф. Завтра будет интересно.— Это очень хороший игрок. Я всегда высоко его ценил как нападающего. Мы несколько раз с ним встречались в рамках премьер-лиги, было нелегко. Бендтнер — очень хороший футболист. Несмотря на то, что сейчас он играет в Норвегии, а не в английской Премьер-лиге, он остался большим профессионалом и завтра будет представлять опасность для нас.— Жду, что болельщики сделают свою дело — будут болеть за команды, которые поддерживают. Жду, что наших болельщиков будет много как и всегда на домашних и выездных матчах. Ожидаю от наших болельщиков горячей поддержки.— Помню, что было очень холодно. Мы победили в том матче. Поэтому надеюсь, что завтра нас тоже ждет победа.