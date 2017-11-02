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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберто Манчини: всегда высоко ценил Бендтнера как нападающего
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с "Русенборгом".
— Почему не приехали Анюков и Кузяев? Здоровы ли все остальные?
— Кузяев не приехал, потому что травмирован. По Анюкову приняли решение, что он останется тренироваться на базе в Петербурге, поскольку заявка в Лиге Европы меньше, чем в Премьер-лиге, так что кто-то будет вынужден остаться на трибуне. Все остальные чувствуют себя отлично.
— "Русенборгу" фактически нечего терять. Есть ли плюсы в таком состоянии соперника?
— В этом турнире все игра сложные. Надо к каждой игре подходить с максимальной концентрацией и отдаваться полностью. Завтрашний матч не будет исключением. "Русенборг" — сильная команда, и я бы не сказал, что они потеряли все шансы на выход в плей-офф. Завтра будет интересно.
— Что вы помните о Бендтнере с тех пор, когда вы тренировали в премьер-лиге и встречались с его командой?
— Это очень хороший игрок. Я всегда высоко его ценил как нападающего. Мы несколько раз с ним встречались в рамках премьер-лиги, было нелегко. Бендтнер — очень хороший футболист. Несмотря на то, что сейчас он играет в Норвегии, а не в английской Премьер-лиге, он остался большим профессионалом и завтра будет представлять опасность для нас.
— В 2006-м, когда "Зенит" играл в Тронхейме, болельщики установили рекорд гостевой посещаемости в Европе. Чего ждете завтра?
— Жду, что болельщики сделают свою дело — будут болеть за команды, которые поддерживают. Жду, что наших болельщиков будет много как и всегда на домашних и выездных матчах. Ожидаю от наших болельщиков горячей поддержки.
— Вы были здесь в 1991-м году. Помните ли вы это?
— Помню, что было очень холодно. Мы победили в том матче. Поэтому надеюсь, что завтра нас тоже ждет победа.
ФК "Зенит"
— Почему не приехали Анюков и Кузяев? Здоровы ли все остальные?
— Кузяев не приехал, потому что травмирован. По Анюкову приняли решение, что он останется тренироваться на базе в Петербурге, поскольку заявка в Лиге Европы меньше, чем в Премьер-лиге, так что кто-то будет вынужден остаться на трибуне. Все остальные чувствуют себя отлично.
— "Русенборгу" фактически нечего терять. Есть ли плюсы в таком состоянии соперника?
— В этом турнире все игра сложные. Надо к каждой игре подходить с максимальной концентрацией и отдаваться полностью. Завтрашний матч не будет исключением. "Русенборг" — сильная команда, и я бы не сказал, что они потеряли все шансы на выход в плей-офф. Завтра будет интересно.
— Что вы помните о Бендтнере с тех пор, когда вы тренировали в премьер-лиге и встречались с его командой?
— Это очень хороший игрок. Я всегда высоко его ценил как нападающего. Мы несколько раз с ним встречались в рамках премьер-лиги, было нелегко. Бендтнер — очень хороший футболист. Несмотря на то, что сейчас он играет в Норвегии, а не в английской Премьер-лиге, он остался большим профессионалом и завтра будет представлять опасность для нас.
— В 2006-м, когда "Зенит" играл в Тронхейме, болельщики установили рекорд гостевой посещаемости в Европе. Чего ждете завтра?
— Жду, что болельщики сделают свою дело — будут болеть за команды, которые поддерживают. Жду, что наших болельщиков будет много как и всегда на домашних и выездных матчах. Ожидаю от наших болельщиков горячей поддержки.
— Вы были здесь в 1991-м году. Помните ли вы это?
— Помню, что было очень холодно. Мы победили в том матче. Поэтому надеюсь, что завтра нас тоже ждет победа.
ФК "Зенит"
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