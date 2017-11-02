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Кристиан Нобоа: должны победить "Русенборг" сегодня

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что клуб надеется одержать победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом".

"Мы очень хотим снова победить "Русенборг", и мы должны это сделать. Нам надо финишировать первыми в группе и для этого необходимо обыгрывать всех. "Зенит" обязан побеждать, чтобы попасть в следующую стадию турнира. Выход в весеннюю часть Лиги Европы — очень важный шаг для нашей команды. "Русенборг" играет очень хорошо, они отлично контролируют мяч. У них очень крепкая и внимательная команда. Тем не менее я надеюсь, что опыт первой встречи поможет нам четче понять игру соперника и в выездном матче мы будем действовать еще лучше. Что касается ротации состава, это решает исключительно главный тренер. Уверен, для достижения цели на поле выйдут сильнейшие", - цитирует Нобоа "Известия".
Теги: Нобоа Русенборг Зенит
Сегодня, 17:46
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