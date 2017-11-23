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Илья Геркус: "Локомотив" желает удачи "Зениту" в матче Лиги Европы

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что болельщики купили много билетов на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Копенгагеном".

"Пакетом было куплено достаточно много билетов, но намного больше продано индивидуально. Если сравнивать, то на игру с "Копенгагеном" приобретено больше билетов. Думаю, что это связано и с именем соперника, и с интригой, и с местом "Локомотива", которое он занимает в чемпионате России.

Безусловно, желаем "Зениту" удачи в предстоящем матче. В данном случае, мы играем за страну. Хотим, чтобы наши партнеры побеждали, и мы вместе двигались к трофею. Их матч не решающий, но это необходимо, чтобы прибавить России рейтинговых очков в таблице коэффициентов УЕФА", - приводит слова Геркуса "Спорт-Экспресс".
Теги: Геркус Локомотив Зенит
Сегодня, 21:04
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