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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Илья Геркус: "Локомотив" желает удачи "Зениту" в матче Лиги Европы
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что болельщики купили много билетов на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Копенгагеном".
"Пакетом было куплено достаточно много билетов, но намного больше продано индивидуально. Если сравнивать, то на игру с "Копенгагеном" приобретено больше билетов. Думаю, что это связано и с именем соперника, и с интригой, и с местом "Локомотива", которое он занимает в чемпионате России.
Безусловно, желаем "Зениту" удачи в предстоящем матче. В данном случае, мы играем за страну. Хотим, чтобы наши партнеры побеждали, и мы вместе двигались к трофею. Их матч не решающий, но это необходимо, чтобы прибавить России рейтинговых очков в таблице коэффициентов УЕФА", - приводит слова Геркуса "Спорт-Экспресс".
"Пакетом было куплено достаточно много билетов, но намного больше продано индивидуально. Если сравнивать, то на игру с "Копенгагеном" приобретено больше билетов. Думаю, что это связано и с именем соперника, и с интригой, и с местом "Локомотива", которое он занимает в чемпионате России.
Безусловно, желаем "Зениту" удачи в предстоящем матче. В данном случае, мы играем за страну. Хотим, чтобы наши партнеры побеждали, и мы вместе двигались к трофею. Их матч не решающий, но это необходимо, чтобы прибавить России рейтинговых очков в таблице коэффициентов УЕФА", - приводит слова Геркуса "Спорт-Экспресс".
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