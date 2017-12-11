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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артём Ребров: "Атлетик"? Могла попасться команда и посильнее, но могла и послабее
Вратарь "Спартака" Артём Ребров прокомментировал результат жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы. По её итогам красно-белые попали на "Атлетик" из Бильбао.
"Довольным или недовольным быть нельзя. Могла попасться команда и посильнее, но могла и послабее. Нормальный жребий. Особого предпочтения не было, но на "Атлетик" мало кто ставил, что он попадёт. Испания не пресытилась. Вот если бы попалась английская команда, то были бы воспоминания с "Ливерпулем". А с той же "Севильей" у нас всё хорошо сложилось дома. В Испании тоже хорошо играли, могли взять очки. Поэтому вполне нормальные ассоциации", - цитирует Реброва "Чемпионат.сом".
"Довольным или недовольным быть нельзя. Могла попасться команда и посильнее, но могла и послабее. Нормальный жребий. Особого предпочтения не было, но на "Атлетик" мало кто ставил, что он попадёт. Испания не пресытилась. Вот если бы попалась английская команда, то были бы воспоминания с "Ливерпулем". А с той же "Севильей" у нас всё хорошо сложилось дома. В Испании тоже хорошо играли, могли взять очки. Поэтому вполне нормальные ассоциации", - цитирует Реброва "Чемпионат.сом".
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