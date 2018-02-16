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Мануэл Фернандеш: если бы не реализовал пенальти, себе бы этого не простил

Полузащитник "Локомотива"Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы.

– Было трудно. В составе "Ниццы" много хороших футболистов, а мы не лучшим образом начали матч. Во втором тайме улучшили игру. Конечно, помогло и удаление. В любом случае во второй половине мы смотрелись лучше – это плоды хорошей работы на сборах.

- Свою роль сыграли замены.

– Конечно. Однако в первом тайме мы играли плохо именно как команда. На второй вышли с новыми силами, лучше оборонялись. "Ницца" села в защиту, но мы находили способы вскрывать оборону. Когда "Ницца" осталась вдесятером и счет стал 2:2, поняли, что можно победить.

- Сильно волновался, когда бил пенальти в концовке первого тайма?

– Я понимал, что это важнейший момент матча. Что нужно забивать и переламывать ситуацию. Если бы не реализовал пенальти, себе бы этого не простил.

- Можно ли сказать, что результат противостояния практически решен?

– Нет, нужно уважать соперника. В московском матче необходимо сыграть так же, как во втором тайме.

- Ты сегодня оформил хет-трик и вошел в историю клуба.

– Главное, что команда победила. Но, конечно, я счастлив. У меня редко получается делать хет-трики, а в этом розыгрыше Лиги Европы их уже два. Надеюсь, нас ждут еще много хороших матчей.

ФК "Локомотив"
Теги: Фернандеш Локомотив Ницца
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