УЕФА оштрафовал македонский "Вардар" на 30 тысяч евро

УЕФА принял решение оштрафовать македонский клуб "Вардар" на €30 тысяч по итогам матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом", сообщает официальный сайт организации."Вардар" наказан за использование фанатами пиротехники, бросание с трибун посторонних предметов и недостаточно хорошую организацию матча.Состоявшаяся 7 декабря 2017 года встреча завершилась вничью — 1:1.