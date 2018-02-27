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УЕФА оштрафовал македонский "Вардар" на 30 тысяч евро

УЕФА принял решение оштрафовать македонский клуб "Вардар" на €30 тысяч по итогам матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом", сообщает официальный сайт организации.

"Вардар" наказан за использование фанатами пиротехники, бросание с трибун посторонних предметов и недостаточно хорошую организацию матча.

Состоявшаяся 7 декабря 2017 года встреча завершилась вничью — 1:1.

"Газета.ру"
Вчера, 23:44
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А как на счет провести расследование по итогу матча Бильбао - Спартак и наказать принимающую сторону как не обеспечившую безопасность проведения до матча ?


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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