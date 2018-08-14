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Адриано — это похороны. «Спартак» остался без Лиги чемпионов

Вряд ли вылет «Спартака» из Лиги чемпионов кого-то сильно удивил: самый популярный предполагаемый сценарий перед игрой заканчивался пропущенным голом в концовке при счёте 1:0. Однако красно-белые не пропустили, что вполне устроило ПАОК, ведь главная атакующая сила москвичей самоустранилась и бросила партнёров на произвол судьбы.



Размеренное начало

Красно-белые здорово надавливали на соперников в начале сезона: «Оренбург» пропустил гол уже 4-й минуте, «Локомотиву» тоже досталось, пусть и без последствий, а ПАОКу красно-белые вообще сразу отгрузили двушку.

Однако в игре с «Анжи» спартаковцы были медлительны и академичны, сегодня тоже никакого подобия стартового штурма не продемонстрировали. ПАОК смог освоиться на чужом поле, не повторил ошибок прошлого матча и без особого труда переходил из обороны в атаку. И не то чтобы для этого приходилось отбирать мяч: спартаковцы вовсю навешивали справа не пойми куда, неэффективно забрасывали мячи, а Квинси отыгрывал исключительно назад.

Занятно, что при всей осторожности перепасовок красно-белые всё равно не избежали обрезов: Фернандо на 18-й минуте выступил в своём стиле.

Из героев в изгои

Луис Адриано был ужасен в Греции: от него отлетал каждый мяч, поэтому пропуск на Попова перед первым голом с течением времени уже казался вынужденным — Луис просто понимал, что потеряет.

По факту он поучаствовал в первом голе, сделал скидку на второй и заработал пенальти, которого правда не было. Но по сути показал свою неготовность: Луису в Греции очень везло, и он сохранил за собой место в старте.

Однако сегодня фортуна отвернулась и вылезли игровые проблемы. Константин Генич, который пару дней назад тоже психанул, о чём потом пожалел, в перерыве знал, о чём говорил, когда объяснял поведение Адриано. Конечно, Луиса бесила неготовность, бесила непруха, бесили соперники. Наверняка Креспо сказал что-то, что могло задеть даже МС на версус-батле. Но оправданию поступку Адриано, конечно, быть не может.



Генич сорвался, но извинился, ситуация в целом была исчерпана. Он продолжит работать на «Матче», «Матч» продолжит транслировать футбол. Вы можете сорваться на родных, а потом вымолить прощение и продолжать жить как раньше. А вот в случае с Адриано его срыв, причём с двумя ударами, имеет непоправимые последствия. Причём пытаться не допустить этих последствий должны были партнёры Адриано, а не он. Креспо — плакса и подлец, но его за это будут благодарить и ценить. Луис же забылся, где он играет и что он делает на поле: чтобы возместить клубу только финансовый ущерб от своих действий, он должен играть за «Спартак» бесплатно 7 лет.

Фернандо и Адриано есть с чем поздравить бывшего тренера и его сына.



ПАОК всё равно давал шансы

Греки опять отлично проявляли себя на стандартах и перед перерывом могли закончить всё, но простили красно-белых. Да и на вторую половину Луческу выбрал довольно трусливый план, усугублённый выходом дополнительного защитника. Но он был оправдан: к походу Жиго вперёд Хачериди уже вошёл в игру и был нужным, а не лишним третьим центральным.

И всё-таки такой ПАОК можно было брать. Особенно удивительно греки смотрелись, когда захромал Глушаков. «Спартак» оказался в недавней роли «Анжи» и играл вдевятером, а гости отступали перед Зобниным и ждали навеса вместо активного прессинга и решения всех вопросов. В атаке они ограничились только несколькими дальними ударами, которые Максименко должен был отбивать и отбил.

Зобнин — прекрасный игрок. Но он не умеет завершать

Вот такой парадокс: заслуженный мастер спорта, лучший игрок «Спартака» во многих матчах, в том числе и в этом, не умеет правильно бить по мячу в самый нужный момент. Именно это и мешает ему стать игроком экстра-класса.



Зобнин хорош в отборе, у него прекрасные выносливость и скорость. Рома отлично использует силовой дриблинг на скорости, но сегодня он демонстрировал и навык обыгрывать на месте. Это было очень важно, особенно когда у тебя на одного игрока меньше. Сегодня он был лидером команды, тащил её за собой и на себе, имел отличный момент. Благодаря нему мы и надеялись, что в Греции было проиграно не всё, но Рома решил бить ногой вместо головы.

В концовке Рома, конечно, уже «наелся» по самое «не могу». Он и Ещенко сегодня очень много фолили, нивелируя таким образом численное меньшинство. Зобнин — действительно box-to-box. От штрафной до штрафной. Но вот дальше ему требуется помощь партнёров, умеющих завершать атаки.

Пора перестать считать Квинси особенным

Каррера может убрать Глушакова, оставить на скамейке Фернандо или наоборот, может ротировать нападающих и менять игроков справа, но Промес — незаменимая константа. И голландец уже давненько не делал ничего такого, чтобы подтвердить свой статус.

Именно его помощи Зобнину, умеющему всё сделать до штрафной, и не хватало. Пока Рома таскал мяч, Квинси маячил где-то между защитниками, не шёл в обыгрыш и не бил. Пока Зе Луиш прыгал за забросами, Промес толком не мог подстроиться под его скидки. Даже пас на ход от Фернандо он никак не использовал.

Ташаеву трудно даётся адаптация в новой команде, но дело, я думаю, не только в уровне требований, тренере и коллективе. Александр раскрылся в «Динамо» именно слева как инвертированный вингер, смещающийся в центр. Но это место застолблено за Промесом. За человеком, которых в 5 матчах отметился голевым навесом на Зе Луиша против девятки игроков разваливающейся команды, шальным голом благодаря рикошету в Греции и незабитым пенальти там же. Может, кого-то пора подвинуть? Правда, Лиги чемпионов «Спартаку» это уже всё равно не вернёт.

Тяжкая ноша

Думается, спартаковцы бы предпочли на этом завершить еврокубковый сезон, а потом вспоминать удар Луиса Адриано не по воротам и греческой хаос с медалями на шее. Но сконцентрироваться на чемпионате сможет только «Зенит», всем остальным претендентам на титул предстоит минимум по 6 встреч осенью.

«Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» — уже в групповых турнирах. Регламент изменился, так что красно-белые вылетели не в отборочный раунд, а сразу в основной. И не факт, что там всё пройдёт без проблем: у Карреры 0 побед в 4 матчах с ПАОКом и «Марибором». Зато, быть может, новых 0:7 не случится.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Адриано Спартак Зобнин Промес
Вчера, 23:13
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№9 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:12) #
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online

Цитата: Лобода Роман Евгеньевич
Подобные ему, мало думаю о патриотичности

Да, не патриот России Луис Адриано. Он любит Украину My Webpage
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№8 Написал: Valar (Сегодня, 00:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну слили матч и слили, Спартак в еврокубках только в 90-х что-то вразумительное показывал к сожалению. Последние 20 лет безвольно всё сливает. Думаю и Лигу Европы бы слили, но сейчас регламент такой, что минимум 6 матчей там сыграть придётся.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№7 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:09) #
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online

Цитата: Charodei
жидко обкакаться с клубом,который должны были обыгрывать..

С какой радости Спартак должен был обыгрывать клуб находящийся выше него на 30 мест в рейтинге? Только потому что он из РФ и ты ждал от него рейтинговых очей в копилочку?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№6 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 00:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
Стабильность -признак мастерства.Мастерства-просирать ответственные матчи,в которых нет права на ошибку.Что в очередной раз доказал Спартачок умудрившись ,как все от него и подсознательно ждали,жидко обкакаться с клубом,который должны были обыгрывать...Позорники...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№5 Написал: Лобода Роман Евгеньевич Москва (Вчера, 23:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Таких как Адриано, нужно отправлять в Бразилию, прямой наводкой! Подобные ему, мало думаю о патриотичности, основной акцент на долларах...
Регистрация: 22.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Thor (Вчера, 23:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Прям так и хочется сказать - слил матч сынку своего шахтерского тренера.


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не прав Гусь, Адриано спас Спартак впереди была бы Бенефика вот там бы точно был позор, а так неприятность малая )
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:19) #
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  •  (11)
online

Гуськов, в очередной раз убеждаюсь, что ты деревенский дeбил, а не журналист
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: жася Санкт-Петербург (Вчера, 23:16) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Адиано-Я походу сегодя буду есть банан Пердуна он мне платит что я сделал бегу из шпортага пока не позвонили
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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