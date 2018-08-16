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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Александр Анюков и Артем Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на матч с минским "Динамо"
"Зенит" объявил состав на матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо".
"Зенит": Лунев, Анюков, Паредес, Иванович, Кузяев, Набиуллин, Нобоа, Ерохин, Дзюба, Мевля, Эрнани.
"Динамо": Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Роша, Треботич, Иванов, Бегунов, Хващинский, Шитов, Корзун.
"Зенит": Лунев, Анюков, Паредес, Иванович, Кузяев, Набиуллин, Нобоа, Ерохин, Дзюба, Мевля, Эрнани.
"Динамо": Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Роша, Треботич, Иванов, Бегунов, Хващинский, Шитов, Корзун.
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