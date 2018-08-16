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Александр Анюков и Артем Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на матч с минским "Динамо"

"Зенит" объявил состав на матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо".

"Зенит": Лунев, Анюков, Паредес, Иванович, Кузяев, Набиуллин, Нобоа, Ерохин, Дзюба, Мевля, Эрнани.

"Динамо": Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Роша, Треботич, Иванов, Бегунов, Хващинский, Шитов, Корзун.
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 18:49
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(1)
№14 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:48) #
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Kytarba,
думаю что зенит пропустит точно!обороны практически нет
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№13 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:41) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Нобоа 2 гола,Кузяев 2,Дзюба 1,Ерохин 1Иванович 1
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№12 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:34) #
  • 0
  •  (2)

Зене походу ...зда в этом году joy Лично мне не интересно стало на Зеню смотреть. Халка верните с Витселем!
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
№11 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 19:34) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну не знаю, Ерохина лучше на замену выпускать. Звереет.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№10 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:32) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kytarba
Смешно и глупо

ставить основу на уже проигранное сражение


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Куйня, а не состав. angry


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:28) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Смешно и глупо,когда болельщики осуждают тренера,который выставил состав по тому или иному игроку,тренер лучше всех знает на данный момент состояние футболистов,но все таки не могу не сказать сегодня Анюков,что сильный такой в атаке,или защитник "скала" или креатив такой,что в сегодн.матче не как без него?.и вопрос по Эрнани..но повторяю тренеру виднее.Команде и ему победа с нужным счетов нужен ,как воздух.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:16) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Пенсионер Анюков в основе это трындец. Значит сливаем матч
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№6 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 19:11) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
как там Цаллагов & Полоз ???
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
А на хрена Семак играет в 4 защитника, чего терять то? Надо рисковать, Анюков и Набиуллин лишние якоря
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 18:59) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Зинит на удержания играть собрался?))Дайте Сережке поработать!!!


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:56) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: scorpion 69
норм

Анюков норм? Эрнани? а так да гут.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 18:54) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
норм
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 18:53) #
  • -3
  •  (11)
online

Опять Лодыгина маринуют на лавке wink
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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