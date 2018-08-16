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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Артем Дзюба: привет всем, кто не верил в "Зенит"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над минским "Динамо" со счетом 8:1 в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
- Матч вообще не банальный. Классное противостояние. Минск сражался. Привет всем, кто не верил в нас, это во-первых, и говорил, что это невозможно. Спасибо всем, кто верил в нас. Мы знали, что мы можем. "Петровский" - чудесный стадион, я его очень люблю. Эта атмосфера помогла. Жаль, не было болельщиков. Постараемся пойти на набережную и отблагодарить их. Потрясный матч, эмоции. 8:1 - это навсегда.
- После первого тайма был счет 1:0. Продолжали верить?
- У нас был план. Старались грузить вперед, играть за счет преимущества в росте, габаритов и подборов. Мы верили и были злые. В первом тайме очень много моментов не забили. К счастью, все залетело в конце уже Хорошо, что победили 4:0, хотя могли закончить еще раньше. Я сказал Дриусси перед овертаймом, что забью я и забьет он. А еще Мак вышел и два забил. 8:1 - это круто.
- Были у вас сомнения - бить пенальти или не бить?
- У нас перед игрой называют, кто будет бить пенальти. Я знал, что буду бить, держал это в уме. А второй пенальти попросил пробить Мак, для уверенности. Футбол это командный вид спорта. Не столь важно, кто забивает, главное, чтобы побеждала команда.
- Остаются силы и эмоции после такого матча? Что будет дальше?
- Я пока не представляю, как играть с "Уралом", но у нас есть много ребят, футболистов. За счет такой победы быстрее восстановимся.
- Матч вообще не банальный. Классное противостояние. Минск сражался. Привет всем, кто не верил в нас, это во-первых, и говорил, что это невозможно. Спасибо всем, кто верил в нас. Мы знали, что мы можем. "Петровский" - чудесный стадион, я его очень люблю. Эта атмосфера помогла. Жаль, не было болельщиков. Постараемся пойти на набережную и отблагодарить их. Потрясный матч, эмоции. 8:1 - это навсегда.
- После первого тайма был счет 1:0. Продолжали верить?
- У нас был план. Старались грузить вперед, играть за счет преимущества в росте, габаритов и подборов. Мы верили и были злые. В первом тайме очень много моментов не забили. К счастью, все залетело в конце уже Хорошо, что победили 4:0, хотя могли закончить еще раньше. Я сказал Дриусси перед овертаймом, что забью я и забьет он. А еще Мак вышел и два забил. 8:1 - это круто.
- Были у вас сомнения - бить пенальти или не бить?
- У нас перед игрой называют, кто будет бить пенальти. Я знал, что буду бить, держал это в уме. А второй пенальти попросил пробить Мак, для уверенности. Футбол это командный вид спорта. Не столь важно, кто забивает, главное, чтобы побеждала команда.
- Остаются силы и эмоции после такого матча? Что будет дальше?
- Я пока не представляю, как играть с "Уралом", но у нас есть много ребят, футболистов. За счет такой победы быстрее восстановимся.
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