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Артем Дзюба: привет всем, кто не верил в "Зенит"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над минским "Динамо" со счетом 8:1 в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

- Матч вообще не банальный. Классное противостояние. Минск сражался. Привет всем, кто не верил в нас, это во-первых, и говорил, что это невозможно. Спасибо всем, кто верил в нас. Мы знали, что мы можем. "Петровский" - чудесный стадион, я его очень люблю. Эта атмосфера помогла. Жаль, не было болельщиков. Постараемся пойти на набережную и отблагодарить их. Потрясный матч, эмоции. 8:1 - это навсегда.

- После первого тайма был счет 1:0. Продолжали верить?

- У нас был план. Старались грузить вперед, играть за счет преимущества в росте, габаритов и подборов. Мы верили и были злые. В первом тайме очень много моментов не забили. К счастью, все залетело в конце уже Хорошо, что победили 4:0, хотя могли закончить еще раньше. Я сказал Дриусси перед овертаймом, что забью я и забьет он. А еще Мак вышел и два забил. 8:1 - это круто.

- Были у вас сомнения - бить пенальти или не бить?

- У нас перед игрой называют, кто будет бить пенальти. Я знал, что буду бить, держал это в уме. А второй пенальти попросил пробить Мак, для уверенности. Футбол это командный вид спорта. Не столь важно, кто забивает, главное, чтобы побеждала команда.

- Остаются силы и эмоции после такого матча? Что будет дальше?

- Я пока не представляю, как играть с "Уралом", но у нас есть много ребят, футболистов. За счет такой победы быстрее восстановимся.
Теги: Дзюба Зенит Динамо Минск
Сегодня, 23:00
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(8)
№9 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 23:36) #
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online

Артём молодец!! Никогда не мог понять, почему его в Спартаке гнобили и в аренды выпроваживали. Наверное, действительно за язык.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№8 Написал: santim (Сегодня, 23:26) #
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Да. Я не верил. Да. Я переключил после удаления Паредеса! Да, я подсмотрел счет, включил, посмотрел полчаса, увидел гол в наши ворота, переключил... Не удержался, ОXYELL!!! Да... Я не верил...
Регистрация: 31.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Игру сделали игроки, которых Манчини выкинул из команды

У футбола нет логики.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: АБВ М (Сегодня, 23:20) #
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  •  (3)

Цитата: Shekel
Игру сделали игроки, которых Манчини выкинул из команды

Эти иностранцы,никогда нас не понимали и не поймут! Надеюсь, в ближайшем будущем,мы и в политике избавимся от них,и наладим отношения между братскими народами! Чужие ,только зла нам желают! Какого xpeна, они нужны,чтобы нам попытаться жить мирно и счастливо!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 23:12) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Артем молодец, сам забил, с пенкой не по жадничал и Себе помог забить


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 23:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
С Уралом тяжело будет
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: Volf (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (1)

в контакте ФК Уфа болельщики злорадствовали над Зенитом,обратите внимание )))))
Регистрация: 30.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 23:05) #
  • +5
  •  (7)
online

Молодцы, Артём, просто Здорово!
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:03) #
  • +5
  •  (11)
online

Игру сделали игроки, которых Манчини выкинул из команды


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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