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Стивен Джеррард: надеюсь, "Уфа" получит визы и приедет на матч

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард выразил надежду, что соперники его команды по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы получат британские визы и приедут на матч.

«Это не моя проблема. Я слышал об этом перед нашим последним матчем, и нам остаётся лишь подождать и посмотреть, чем всё закончится. Надеюсь, они получат визы и приедут на игру. Мы находимся в форме и в ожидании предстоящего противостояния и хотим вернуть на «Айброкс» атмосферу еврокубковых матчей.

Посмотрим, что произойдёт. Надеюсь, проблема будет решена, потому что я не могу дождаться, когда смогу выйти на «Айброкс», готовый к новому матчу нашей команды», — цитирует Джеррарда Чемпионат со ссылкой на The Scottish Sun.

Матч «Рейнджерс» – «Уфа» должен состояться 23 августа в Глазго. Ответная встреча запланирована на 30 августа.
Теги: Джеррард Рейнджерс Уфа
Сегодня, 10:20
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:31) #
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Болеет за:
«Ростов»
Да получит она эти визы, зачем нагнетать бесполезную полемику. А вот как сыграет это вопрос для дискуссии.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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