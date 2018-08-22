Наша команда благополучно добралась до Глазго. Ужинаем в отеле и перестраиваемся на британское время. Сейчас 15:44 pic.twitter.com/uCorYfugyr — ФК УФА (@UfaFc) August 22, 2018

"Уфа" прилетела в Глазго на первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Рейнджерс"."Наша команда благополучно добралась до Глазго. Ужинаем в отеле и перестраиваемся на британское время", - сообщается в твиттере российского клуба.