Новости партнеров

"Уфа" прилетела в Глазго

"Уфа" прилетела в Глазго на первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Рейнджерс".

"Наша команда благополучно добралась до Глазго. Ужинаем в отеле и перестраиваемся на британское время", - сообщается в твиттере российского клуба.

Теги: Уфа Рейнджерс
Сегодня, 18:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: студия дускай (Сегодня, 19:25) #
  • -1
  •  (1)

Valar,
ох уж эта ваша толерантность smirk
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:46) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это что за столовая общепита? По десять человек за одним столом... smiley


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№1 Написал: Valar (Сегодня, 18:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи!!! Намыльте там как минимум 11 британских жопок :)


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.