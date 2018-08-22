Новости партнеров

Уле Гуннар Сульшер: в матче "Зенит" - "Мольде" счета 8:1 не будет точно

Главный тренер "Мольде" Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции, посвященной первому матчу четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита", отметил, что главным для его команды будет уехать из Санкт-Петербурга с забитым мячом.

- Что вы думаете о стиле игры "Зенита" и как готовитесь к завтрашнему матчу?

-Очень сильная физически команда, которая мощна в нападении. Против них тяжело защищаться. У нас было три дня на то, чтобы изучить соперника. Мы смотрели видеозаписи и изучали соперника.

- Как вы отнеслись к победе "Зенита" над минским "Динамо"? Такой результат в вашем противостоянии возможен?

- 8:1 не будет точно, абсолютно уверен (улыбается). Впечатляющий матч, особенно на фоне поражения в первом матче. У "Зенита" сильные игроки, способные переломить ход матча. Например, Дзюба. Смотрели игру "Зенита" против "Русенборга".

- Можно ли сравнить ту игру, которую вы ставите своей команде, с игрой "Манчестера" в вашу бытность игроком? Кем быть сложнее - футболистом или тренером?

- Конечно, тренером. Будучи футболистом, ты просто выполняешь указания тренера.

- Со своей футбольной славой вы могли работать в больших командах и городах. Почему ваш выбор пал именно на "Мольде"?

- Я играл за эту команду, живу рядом с городом. К тому же семья хочет остаться в Норвегии. Наш клуб развивается и мне приятно работать с молодыми футболистами и давать толчок их карьере.

- "Русенборг" проиграл здесь прошлой осенью 3:1. Вам по силам выступить лучше?

-Надеюсь, результат будет лучше. Любой гол, забитый на поле соперника ценен. Дома мы играем очень хорошо, для нас этой большой вызов.

Спорт-Экспресс
Теги: Зенит мольде
Сегодня, 21:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 21:48) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Хз. От гомосеков можно всего ижидать по ходу
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:40) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
И 7-0 не будет точно, его свиньи запатентовали.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 21:33) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
так и быть 5-0 ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.