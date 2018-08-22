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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Уле Гуннар Сульшер: в матче "Зенит" - "Мольде" счета 8:1 не будет точно
Главный тренер "Мольде" Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции, посвященной первому матчу четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита", отметил, что главным для его команды будет уехать из Санкт-Петербурга с забитым мячом.
- Что вы думаете о стиле игры "Зенита" и как готовитесь к завтрашнему матчу?
-Очень сильная физически команда, которая мощна в нападении. Против них тяжело защищаться. У нас было три дня на то, чтобы изучить соперника. Мы смотрели видеозаписи и изучали соперника.
- Как вы отнеслись к победе "Зенита" над минским "Динамо"? Такой результат в вашем противостоянии возможен?
- 8:1 не будет точно, абсолютно уверен (улыбается). Впечатляющий матч, особенно на фоне поражения в первом матче. У "Зенита" сильные игроки, способные переломить ход матча. Например, Дзюба. Смотрели игру "Зенита" против "Русенборга".
- Можно ли сравнить ту игру, которую вы ставите своей команде, с игрой "Манчестера" в вашу бытность игроком? Кем быть сложнее - футболистом или тренером?
- Конечно, тренером. Будучи футболистом, ты просто выполняешь указания тренера.
- Со своей футбольной славой вы могли работать в больших командах и городах. Почему ваш выбор пал именно на "Мольде"?
- Я играл за эту команду, живу рядом с городом. К тому же семья хочет остаться в Норвегии. Наш клуб развивается и мне приятно работать с молодыми футболистами и давать толчок их карьере.
- "Русенборг" проиграл здесь прошлой осенью 3:1. Вам по силам выступить лучше?
-Надеюсь, результат будет лучше. Любой гол, забитый на поле соперника ценен. Дома мы играем очень хорошо, для нас этой большой вызов.
Спорт-Экспресс
- Что вы думаете о стиле игры "Зенита" и как готовитесь к завтрашнему матчу?
-Очень сильная физически команда, которая мощна в нападении. Против них тяжело защищаться. У нас было три дня на то, чтобы изучить соперника. Мы смотрели видеозаписи и изучали соперника.
- Как вы отнеслись к победе "Зенита" над минским "Динамо"? Такой результат в вашем противостоянии возможен?
- 8:1 не будет точно, абсолютно уверен (улыбается). Впечатляющий матч, особенно на фоне поражения в первом матче. У "Зенита" сильные игроки, способные переломить ход матча. Например, Дзюба. Смотрели игру "Зенита" против "Русенборга".
- Можно ли сравнить ту игру, которую вы ставите своей команде, с игрой "Манчестера" в вашу бытность игроком? Кем быть сложнее - футболистом или тренером?
- Конечно, тренером. Будучи футболистом, ты просто выполняешь указания тренера.
- Со своей футбольной славой вы могли работать в больших командах и городах. Почему ваш выбор пал именно на "Мольде"?
- Я играл за эту команду, живу рядом с городом. К тому же семья хочет остаться в Норвегии. Наш клуб развивается и мне приятно работать с молодыми футболистами и давать толчок их карьере.
- "Русенборг" проиграл здесь прошлой осенью 3:1. Вам по силам выступить лучше?
-Надеюсь, результат будет лучше. Любой гол, забитый на поле соперника ценен. Дома мы играем очень хорошо, для нас этой большой вызов.
Спорт-Экспресс
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