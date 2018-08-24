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Шамиль Газизов: в поражении от "Рейнджерс" нет ничего страшного

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 4-го раунда квалификации Лиги Европы с "Рейнджерс" (0:1).

"Ребята молодцы, несмотря на поражение, выполнили установку, хорошо старались, но, к сожалению, пропустили гол. В этом поражении нет ничего страшного, все будет решаться в Уфе. Надеюсь, что наши болельщики нас поддержат и результат второго матча устроит абсолютно всех.

Говорят, что болельщик - это 12-й игрок команды. Болельщики на "Айброкс" подтверждают это выражение в полной мере. "Уфа" сегодня испытала достаточно мощное давление, но с другой стороны - игроки прочувствовали настоящую еврокубковую атмосферу", - цитирует Газизова ТАСС.
Теги: Газизов Уфа Рейнджерс
Сегодня, 02:04
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