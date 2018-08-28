Игру "Уфа" - "Рейнджерс" обслужат немцы

УЕФА на объявил о назначении немецкой судейской бригады во главе с Тобиасом Штилером на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Уфа" – "Рейнджерс". Помогать ему будут арбитры Майк Пикель, Кристиан Гиттельманн и Патрик Иттрих.