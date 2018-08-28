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Игру "Уфа" - "Рейнджерс" обслужат немцы

УЕФА на объявил о назначении немецкой судейской бригады во главе с Тобиасом Штилером на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Уфа" – "Рейнджерс". Помогать ему будут арбитры Майк Пикель, Кристиан Гиттельманн и Патрик Иттрих.
Теги: Уфа Рейнджерс
Сегодня, 12:50
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
..и немки.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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