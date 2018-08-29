Сергей Томаров: завтра у нас самый важный матч в истории клуба

Главный тренер "Уфы" накануне ответной игры с шотландским "Рейнджерс" заявил, что завтра его команду ждет важнейший матч в истории клуба:- Мы начали подготовку после игры с «Зенитом». Играли мы с ними неделю назад, так что информации было предостаточно, тем более, они провели матч еще в чемпионате, мы его проанализировали и готовимся в штатном режиме.- Последнее время мы не можем победить, ситуация не самая радужная, но игроки у нас все опытные, команда у нас достаточно устойчивая, чтобы перебарывать сейчас такие моменты. Наивно было бы предполагать, что старт сезона, на который были запланированы отборочные матчи в Лигу Европы, пройдет без потерь. Тем не менее, мы старались преодолеть этот период, а теперь мы смотрим только вперед, не оглядываемся. Мы сделаем все, чтобы достойно завершить этот отрезок, который нам выпал. Состояние, на мой взгляд, позволяет нам надеяться на положительный результат.- Состояние соперника на данный момент мы оценим как очень хорошее, учитывая, что они очень длительную встречу матчей без поражений выдали. Сильные стороны я уже отмечал – команда очень боевая, очень агрессивная, старается играть в силовой манере и все время пытается добиться положительного результата. Это такая черта, которая присуща всем шотландским коллективам.- Расширенный список у нас готов, но мы будем отталкиваться от того, кто будет на поле. Вратарь на завтрашнюю игру? На 80% я уже определился с тем, кто начнет завтрашнюю игру в воротах.- Мы шли поступательно, если смотреть второй дивизион, ФНЛ, премьер-лигу, мы становился выше и выше. Если смотреть с этой точки зрения, завтра у нас самый важный матч в истории, да. Мы можем выйти в групповой этап, то есть перейти на следующий уровень. Атмосфера? Если сравнивать с атмосферой первого матча в Шотландии, мы все получили большое удовольствие от того, как фанаты «Рейнжерс» поддерживали команду. Мы, конечно, не сможем обеспечить поддержку в таком количестве. Но наши болельщики самые лучшие, они в любой ситуации поддерживают нас, так что мы постараемся порадовать их. Мы надеемся на те эмоции, которые будут гнать нас вперед.Игра «Рейнджерс» в чемпионате? Мы видели, что они пропустили с углового. Но стандарты зависят от многих факторов, так что использовать это не так просто. Мы тщательно готовимся к этому конкуренту.- Тилла мы еще не подписали, давайте не торопиться. Процесс трансфера очень сложен. По поводу игроков наших соперников – у них есть много классных игроков, которые мне импонируют, но вряд ли у нас получится кого-то получить. Кто именно нравится? Нападающий, центральный защитник, правый защитник… У «Рейнджерс» на каждой позиции есть талантливые ребята.фото: rt.com