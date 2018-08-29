Новости партнеров

На матче "Уфа" - "Рейнджерс" ожидается аншлаг

Ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Уфой" и шотландским "Рейнджерс" в столице Башкортостана пройдет при аншлаге, заявил генеральный директор российского клуба Шамиль Газизов.

"Стадион будет полный. Только фанатская трибуна (гостей) не заполнится, столько фанатов "Рейнджерс" не приедет", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Теги: Уфа Рейнджерс Газизов
Сегодня, 16:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 16:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Как не прискорбно, но выиграют те кто в юбке!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.