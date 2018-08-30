Андрей Канчельскис: будет тяжело осознавать, что "Уфа" или "Рейнджерс" не вышли в групповой этап

Экс-полузащитник шотландского «Рейнджерс» и бывший главный тренер «Уфы» Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями по поводу ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с участием клубов, в судьбе которых принимал участие.- «Уфа» и «Рейнджерс» - не чужие для меня клубы: в одном работал, в другом играл. Сейчас у меня тут такое раздвоение! Если я всегда говорю, что буду болеть за одну команду, то здесь в случае проигрыша той или другой команды будет жаль и одних, и других, - отметил Канчельскис. - Можно сказать, что буду переживать 50 на 50. Я такого не понимаю, когда говорят: будем за красивый футбол болеть. Здесь мне будет нелегко, если кто-то из двух команд проиграет. Это реально. Что касается расстановки сил, то думаю, у «Рейнджерс» здесь опыта побольше. «Уфа» в первый раз принимает участие в таких соревнованиях. Шотландский клуб уже привык к плотному графику: Лига Европы, чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок Лиги. В основном, они доходят до финала Кубка Лиги и Кубка Шотландии. Конкурентов там серьезных, за исключением «Селтика», у них нет. В общем, у них насыщенный календарь, но они к этому адаптировались. А вот «Уфа» непривычна к такому ритму. Думаю, им будет сложновато.- Думаю, что в ответном матче будет ничья, и, соответственно, «Рейнджерс» выйдет в групповой этап. Конечно же, «Уфе» надо биться до конца, но я не думаю что команда выдержит такой плотный график. Сложно им будет в таком графике. Тем более у нас перелеты большие. Но в любом случае, уверен, что «Уфа» даст своему сопернику бой. Тем не менее шотландский клуб понимает, что надо реабилитироваться за то время, когда несколько лет назад у них были финансовые проблемы, и им пришлось играть в четвертом дивизионе. Опять же, честно говоря, у меня тут нет такого чувства, что за кого-то конкретно буду болеть. Как сыграют, так и сыграют. Хорошо, если «Уфа»выиграет. Но если «Рейнджерс» - тоже хорошо. «Уфе» сейчас требуется пауза, чтобы набраться сил. Как они играют последние встречи — по-моему, команда уже наигралась и подсела. Не привыкли они в таком ритме играть. Будем переживать. Дай бог, чтобы «Уфа» и вышла. Просто опять же у соперника больше опыта.-Нервы игрокам «Зенита» «Мольде» потрепать может, но, думаю, что петербуржцы победят. Мне кажется, что здесь обе команды забьют. Будет интересная игра. «Зенит» неплохо выглядит. Мне кажется, проблем особо здесь быть не должно.