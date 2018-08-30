Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:26
Андрей Канчельскис: будет тяжело осознавать, что "Уфа" или "Рейнджерс" не вышли в групповой этап
Андрей Канчельскис: будет тяжело осознавать, что "Уфа" или "Рейнджерс" не вышли в групповой этап
12:14
"Енисей" поблагодарил игру PES за прошлогодний состав команды, из которого теперь в основе лишь один игрок
"Енисей" поблагодарил игру PES за прошлогодний состав команды, из которого теперь в основе лишь один игрок
10:08
Магнуссон назвал Акинфеева легендой (1)
Магнуссон назвал Акинфеева легендой (1)
00:01
«Уфе» нужно перевоплотиться, «Зениту» – не расслабиться. Будет ли у России максимальное представительство в Европе? (10)
«Уфе» нужно перевоплотиться, «Зениту» – не расслабиться. Будет ли у России максимальное представительство в Европе? (10)
Вчера, 23:57
"Црвена Звезда" вышла в групповой турнир Лиги чемпионов (7)
"Црвена Звезда" вышла в групповой турнир Лиги чемпионов (7)
Вчера, 23:56
"Бенфика" разгромила ПАОК и пробилась в Лигу чемпионов (30)
"Бенфика" разгромила ПАОК и пробилась в Лигу чемпионов (30)
Вчера, 23:39
Геркус – Глушакову: вы не застали в "Локо" времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах ЛЧ в Черкизово всегда аншлаг (10)
Геркус – Глушакову: вы не застали в "Локо" времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах ЛЧ в Черкизово всегда аншлаг (10)
Вчера, 23:35
Валерий Газзаев: во второстепенные европейские клубы с Акинфеева уровнем и статусом он не имел права уезжать (1)
Валерий Газзаев: во второстепенные европейские клубы с Акинфеева уровнем и статусом он не имел права уезжать (1)
Вчера, 23:09
Валерий Рейнгольд: Промес неправильно поступил по отношению к "Спартаку". Клуб дал ему всё (58)
Валерий Рейнгольд: Промес неправильно поступил по отношению к "Спартаку". Клуб дал ему всё (58)
Вчера, 22:53
Евгений Макеев продолжит карьеру в ФНЛ
Евгений Макеев продолжит карьеру в ФНЛ
Вчера, 22:37
Егор Бабурин перешел в "Рубин" (4)
Егор Бабурин перешел в "Рубин" (4)
Вчера, 22:30
Диего Марадона может покинуть брестское "Динамо" (9)
Диего Марадона может покинуть брестское "Динамо" (9)
Вчера, 22:09
Мариано Диас официально перешел в "Реал"
Мариано Диас официально перешел в "Реал"
Вчера, 21:20
Сергей Семак: 3:1 – не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече (5)
Сергей Семак: 3:1 – не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече (5)
Вчера, 21:04
Клинт Демпси завершил карьеру (1)
Клинт Демпси завершил карьеру (1)
Вчера, 20:30
Карим Бензема летом не покинет "Реал"
Карим Бензема летом не покинет "Реал"
Вчера, 20:14
КДК оштрафовал "Ростов" на 100 тысяч рублей за оскорбление фанатами клуба игроков ЦСКА (3)
КДК оштрафовал "Ростов" на 100 тысяч рублей за оскорбление фанатами клуба игроков ЦСКА (3)
Вчера, 20:08
Футболист сборной Германии приезжал на ЧМ-2018 со своим кальяном, тренер разрешал курить сигареты (2)
Футболист сборной Германии приезжал на ЧМ-2018 со своим кальяном, тренер разрешал курить сигареты (2)
Вчера, 19:41
КДК РФС дисквалифицировал Йокича на два матча
КДК РФС дисквалифицировал Йокича на два матча
Вчера, 19:26
Андрей Червиченко: если "Спартак" умудрился продать Промеса за 20 млн евро, это успех (18)
Андрей Червиченко: если "Спартак" умудрился продать Промеса за 20 млн евро, это успех (18)
Андрей Канчельскис: будет тяжело осознавать, что "Уфа" или "Рейнджерс" не вышли в групповой этап
Экс-полузащитник шотландского «Рейнджерс» и бывший главный тренер «Уфы» Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями по поводу ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с участием клубов, в судьбе которых принимал участие.
- «Уфа» и «Рейнджерс» - не чужие для меня клубы: в одном работал, в другом играл. Сейчас у меня тут такое раздвоение! Если я всегда говорю, что буду болеть за одну команду, то здесь в случае проигрыша той или другой команды будет жаль и одних, и других, - отметил Канчельскис. - Можно сказать, что буду переживать 50 на 50. Я такого не понимаю, когда говорят: будем за красивый футбол болеть. Здесь мне будет нелегко, если кто-то из двух команд проиграет. Это реально. Что касается расстановки сил, то думаю, у «Рейнджерс» здесь опыта побольше. «Уфа» в первый раз принимает участие в таких соревнованиях. Шотландский клуб уже привык к плотному графику: Лига Европы, чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок Лиги. В основном, они доходят до финала Кубка Лиги и Кубка Шотландии. Конкурентов там серьезных, за исключением «Селтика», у них нет. В общем, у них насыщенный календарь, но они к этому адаптировались. А вот «Уфа» непривычна к такому ритму. Думаю, им будет сложновато.
- Как, на ваш взгляд, должно завершиться это противостояние?
- Думаю, что в ответном матче будет ничья, и, соответственно, «Рейнджерс» выйдет в групповой этап. Конечно же, «Уфе» надо биться до конца, но я не думаю что команда выдержит такой плотный график. Сложно им будет в таком графике. Тем более у нас перелеты большие. Но в любом случае, уверен, что «Уфа» даст своему сопернику бой. Тем не менее шотландский клуб понимает, что надо реабилитироваться за то время, когда несколько лет назад у них были финансовые проблемы, и им пришлось играть в четвертом дивизионе. Опять же, честно говоря, у меня тут нет такого чувства, что за кого-то конкретно буду болеть. Как сыграют, так и сыграют. Хорошо, если «Уфа»выиграет. Но если «Рейнджерс» - тоже хорошо. «Уфе» сейчас требуется пауза, чтобы набраться сил. Как они играют последние встречи — по-моему, команда уже наигралась и подсела. Не привыкли они в таком ритме играть. Будем переживать. Дай бог, чтобы «Уфа» и вышла. Просто опять же у соперника больше опыта.
- Что думаете об ответном матче раунда плей-офф «Мольде» - «Зенит»? Победа петербуржцев вызывает сомнения?
-Нервы игрокам «Зенита» «Мольде» потрепать может, но, думаю, что петербуржцы победят. Мне кажется, что здесь обе команды забьют. Будет интересная игра. «Зенит» неплохо выглядит. Мне кажется, проблем особо здесь быть не должно.
Rusfootball.info
«Уфе» нужно перевоплотиться, «Зениту» – не расслабиться. Будет ли у России максимальное представительство в Европе??
- «Уфа» и «Рейнджерс» - не чужие для меня клубы: в одном работал, в другом играл. Сейчас у меня тут такое раздвоение! Если я всегда говорю, что буду болеть за одну команду, то здесь в случае проигрыша той или другой команды будет жаль и одних, и других, - отметил Канчельскис. - Можно сказать, что буду переживать 50 на 50. Я такого не понимаю, когда говорят: будем за красивый футбол болеть. Здесь мне будет нелегко, если кто-то из двух команд проиграет. Это реально. Что касается расстановки сил, то думаю, у «Рейнджерс» здесь опыта побольше. «Уфа» в первый раз принимает участие в таких соревнованиях. Шотландский клуб уже привык к плотному графику: Лига Европы, чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок Лиги. В основном, они доходят до финала Кубка Лиги и Кубка Шотландии. Конкурентов там серьезных, за исключением «Селтика», у них нет. В общем, у них насыщенный календарь, но они к этому адаптировались. А вот «Уфа» непривычна к такому ритму. Думаю, им будет сложновато.
- Как, на ваш взгляд, должно завершиться это противостояние?
- Думаю, что в ответном матче будет ничья, и, соответственно, «Рейнджерс» выйдет в групповой этап. Конечно же, «Уфе» надо биться до конца, но я не думаю что команда выдержит такой плотный график. Сложно им будет в таком графике. Тем более у нас перелеты большие. Но в любом случае, уверен, что «Уфа» даст своему сопернику бой. Тем не менее шотландский клуб понимает, что надо реабилитироваться за то время, когда несколько лет назад у них были финансовые проблемы, и им пришлось играть в четвертом дивизионе. Опять же, честно говоря, у меня тут нет такого чувства, что за кого-то конкретно буду болеть. Как сыграют, так и сыграют. Хорошо, если «Уфа»выиграет. Но если «Рейнджерс» - тоже хорошо. «Уфе» сейчас требуется пауза, чтобы набраться сил. Как они играют последние встречи — по-моему, команда уже наигралась и подсела. Не привыкли они в таком ритме играть. Будем переживать. Дай бог, чтобы «Уфа» и вышла. Просто опять же у соперника больше опыта.
- Что думаете об ответном матче раунда плей-офф «Мольде» - «Зенит»? Победа петербуржцев вызывает сомнения?
-Нервы игрокам «Зенита» «Мольде» потрепать может, но, думаю, что петербуржцы победят. Мне кажется, что здесь обе команды забьют. Будет интересная игра. «Зенит» неплохо выглядит. Мне кажется, проблем особо здесь быть не должно.
Rusfootball.info
«Уфе» нужно перевоплотиться, «Зениту» – не расслабиться. Будет ли у России максимальное представительство в Европе??
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.