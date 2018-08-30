"Астана" по пенальти прошла АПОЭЛ, "Заря" уступила "Лейпцигу" из-за 11-метрового в добавленное время

Лига Европы



Плей-офф



Матч 1 - 0:1



"Астана" – "АПОЭЛ" 1:0 (2:1 по пенальти)



Гол: Энрике, 16

Лига Европы



Плей-офф



Матч 1 - 0:0



"РБ Лейпциг" – "Заря" Л 3:2



Голы: Вернер, 8, Огустин, 69, Форсберг, 90 (пен.) - Ратау, 35, Гордиенко, 48

Казахская "Астана" пробилась в групповой этап Лиги Европы, а украинская "Заря" пропустила решающий гол от немецкого "РБ Лейпциг" в самой концовке и драматично вылетела из турнира.Серия 11-метровых в Казахстане получилась очень нерезультативной: "Астана" победила всего лишь со счётом 2:1/: Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Аничич, Маевский (Логвиненко, 120+2), Томасов, Кляйнхайслер (Бейсебеков, 99), Мужиков (Оливейра, 53), Кабананга, ЭнрикеВатерман, Кажу, Карлау, Вурос (Гентсоглу, 120+1), Нсуэ, Мораиш, Захид (Де Винченти, 65), Лукас, Шаллаи, Гооханнеяд (Деллаторе, 94), Аль-Тамари (Ефрем, 84): Мужиков, 13, Карлао, 16, Шаллаи, 19, Оливейра, 58, Шомко, 74, Анчич, 98, Энрике, 108А вот в "Лейпциге" был пробит лишь 1 пенальти, он всё и решил. "Заря" после нулевой ничьей в домашней встрече вела в гостях 2:1, но пропустила 2 гола, последний из которых Форсберг провёл с пенальти в добавленное время.Мвого, Клостерман, Конате (Форсберг, 59), Орбан, Лаймер (Брума, 79), Забитцер, Ильзанкер, Кампль, Матеус, Поульсен (Огустин, 59), Вернер: Фелипе, Тымчик, Сваток, Вернидуб, Михайличенко, Гордиенко (Кочергин, 67), Харатин, Силас, Караваев, Кабаев (Чеберко, 69), Ратау (Прийма, 80)Сваток, 13, Харатин, 38, Фелипе, 83