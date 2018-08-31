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Сергей Родионов: перед "Спартаком" стоит задача пробиться в четвертьфинал Лиги Европы

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвел итоги жеребьевки Лиги Европы:

- Группа получилась ровная. Фаворитов я бы в ней не выделял. Команды представляют разный стиль, но все показывают очень хороший уровень футбола.

Нам нужно подойти к матчам в полной боевой готовности и уважительно отнестись ко всем соперникам, ведь слабых команд в Лиге Европы не существует. Даже скромные по именам клубы подтянулись, и можно ждать любых сюрпризов.

С точки зрения антуража можно отметить "Рейнджерс". Шотландский клуб тренирует легендарный футболист Стивен Джеррард, который не так давно завершил карьеру игрока.

Мы видели "Рейнджерс" в матчах против "Уфы". Команда отличается фирменной британской боевитостью и характером. "Рапид" – это в большей степени немецкий стиль. А испанцы отличаются техникой владения мячом.

Перед "Спартаком" стоит задача дойти до четвертьфинала Лиги Европы, но сначала нужно выйти из группы, – приводит слова Родионова официальный сайт "Спартака".

Напоминаем, что в группе со "Спартаком" оказались испанский "Вильярреал", шотландский "Рейнджерс" и австрийский "Рапид".
Теги: Спартак Каррера Родионов
Сегодня, 15:31
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№5 Написал: coban сегодня (Сегодня, 15:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А зачем,если не секрет?
Это что вообще-четверть Лиги Европы,типа успех?


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: Akcent812 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Realist2000
С такой задачей лучше и не начинать играть. У любого клуба задачей может быть только выигрыш турнира,иначе это только статисты.

Цитата: Realist2000
Realist2000

улыбнуло)
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кому это нужно?Ищите уже сейчас равноценную замену Антохи,чтобы зимой сопли не жевать
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 15:37) #
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online

Одни задачи. Игру налаживайте лучше.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:35) #
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  •  (5)
online

С такой задачей лучше и не начинать играть. У любого клуба задачей может быть только выигрыш турнира,иначе это только статисты.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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