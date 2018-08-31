Сергей Родионов: перед "Спартаком" стоит задача пробиться в четвертьфинал Лиги Европы

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвел итоги жеребьевки Лиги Европы:- Группа получилась ровная. Фаворитов я бы в ней не выделял. Команды представляют разный стиль, но все показывают очень хороший уровень футбола.Нам нужно подойти к матчам в полной боевой готовности и уважительно отнестись ко всем соперникам, ведь слабых команд в Лиге Европы не существует. Даже скромные по именам клубы подтянулись, и можно ждать любых сюрпризов.С точки зрения антуража можно отметить "Рейнджерс". Шотландский клуб тренирует легендарный футболист Стивен Джеррард, который не так давно завершил карьеру игрока.Мы видели "Рейнджерс" в матчах против "Уфы". Команда отличается фирменной британской боевитостью и характером. "Рапид" – это в большей степени немецкий стиль. А испанцы отличаются техникой владения мячом.Перед "Спартаком" стоит задача дойти до четвертьфинала Лиги Европы, но сначала нужно выйти из группы, – приводит слова Родионова официальный сайт "Спартака".Напоминаем, что в группе со "Спартаком" оказались испанский "Вильярреал", шотландский "Рейнджерс" и австрийский "Рапид".