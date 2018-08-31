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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Борис Чухлов: "Зениту" обеспечена нервотрепка в Лиге Европы
Чемпион СССР-1984 в составе "Зенита" Борис Чухлов заявил, что петербуржцам обеспечена нервотрепка на групповом этапе Лиги Европы.
"Для "Зенита" сейчас любой жребий серьезный. Мы убедились в этом во время ответной игры с "Молде". Нервотрепка обеспечена. Пока не будут играть одним составом, пока будут всех ублажать, придется смотреть на Эрнани, ходячего Паредеса и остальных. Сейчас все научились играть в футбол. Называть фаворита – прерогатива журналистов. Я бы отдал всем четырем командам по 25% – кто лучше сыграет, тот и выйдет (из группы)", - цитирует Чухлова РИА.
Питерский "Зенит" в одной группе с "Бордо", "Копенгагеном" и "Славией"
"Для "Зенита" сейчас любой жребий серьезный. Мы убедились в этом во время ответной игры с "Молде". Нервотрепка обеспечена. Пока не будут играть одним составом, пока будут всех ублажать, придется смотреть на Эрнани, ходячего Паредеса и остальных. Сейчас все научились играть в футбол. Называть фаворита – прерогатива журналистов. Я бы отдал всем четырем командам по 25% – кто лучше сыграет, тот и выйдет (из группы)", - цитирует Чухлова РИА.
Питерский "Зенит" в одной группе с "Бордо", "Копенгагеном" и "Славией"
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