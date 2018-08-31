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Борис Чухлов: "Зениту" обеспечена нервотрепка в Лиге Европы

Чемпион СССР-1984 в составе "Зенита" Борис Чухлов заявил, что петербуржцам обеспечена нервотрепка на групповом этапе Лиги Европы.

"Для "Зенита" сейчас любой жребий серьезный. Мы убедились в этом во время ответной игры с "Молде". Нервотрепка обеспечена. Пока не будут играть одним составом, пока будут всех ублажать, придется смотреть на Эрнани, ходячего Паредеса и остальных. Сейчас все научились играть в футбол. Называть фаворита – прерогатива журналистов. Я бы отдал всем четырем командам по 25% – кто лучше сыграет, тот и выйдет (из группы)", - цитирует Чухлова РИА.

Питерский "Зенит" в одной группе с "Бордо", "Копенгагеном" и "Славией"
Теги: Чухлов Зенит
Сегодня, 16:21
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(1)
№2 Написал: пушкин спб (Сегодня, 16:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Всех убила вчерашняя игра, и по другому быть не может.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:26) #
  • -5
  •  (5)

Если "Зенит" будет играть так как с "Мольде" -
он в группе займет ПОСЛЕДНЕЕ 4-е место - опозорится на всю Европу!...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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