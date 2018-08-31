«Спартак» снова привезёт в Россию Джеррарда, Промес против «Краснодара», «Зенит» против зимних жертв. Итоги жеребьёвки ЛЕ

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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Куда более скорое, чем можно было ожидать, возвращение Промеса и Джеррарда в Россию, месть за «Уфу» и неназначенные пенальти, встречи с прошлыми спарринг-партнёрами - Rusfootball.info изучает основные сюжетные линии Лиги Европы и представляет соперников наших команд.
Промес был так близко…
У меня была уверенность, что хотя бы одна команда из спартаковской троицы мечты «Севилья» – ПАОК – АЕК угодит в группу к красно-белым, но спартаковцы попали не к тем испанцам. А было близко – «Вильярреал» даже свой предыдущий матч провёл против «Севильи»!
Его команда Хавьера Калехи свела к нулевой ничьей, а в стартовом туре Примеры проиграла дома «Реалу Сосьедаду» 1:2. Но делать на основании этих результатов какие-то выводы глупо. Тем более что «субмарина» провела беспрецедентную закупочную кампанию. Мы привыкли, что «Вильярреал» порой продаёт хороших футболистов, но чтобы он сам потратил более 80 миллионов евро…
На фоне таких покупок продажи Дениса Черышева, конечно, никто не заметил, кроме российских болельщиков. Всё переплетено: клуб также продал Саму Кастильехо, которого «Милан» предпочёл Квинси Промесу.
Ну а самым громким приобретением стало возвращение Санти Касорлы, несмотря на статус свободного агента. Обязательно прочитайте его историю, если ещё не. Человек перенёс 10 операций, заражение, мог остаться без ноги, но теперь снова выходит на поле с первых минут и пытается тащить команду.
Привезёт ли Квинси пенальти в матче с «Краснодаром»?
Совсем недавно «быки» целую неделю демонстрировали видеоролики и возмущались судейством, а Александр Егоров не успевал твердить, что приземление Промеса на Ари – это не пенальти. Лига Европы может предоставить возможность изучить европейские трактовки спорных вопросов.
Не факт, что Квинси сразу пробьётся в основу, несмотря на статус самого дорого приобретения «Севильи» этим летом, но в Лиге Европы против российского клуба, наверное, сыграет. В отличие от «Вильярреала», команда Пабло Мачина из-за низкой позиции в прошлом чемпионате прошла уже 3 раунда квалификации с уйпештоподобными соперниками («Уйпешт» – это клуб из Венгрии). Естественно, «Севилья», являющаяся страшной силой в Лиге Европы, весной проявившая себя и в главном турнире, не испытала никаких проблем.
Также команда дала бой «Барселоне» в Суперкубке и разгромила «Райо Вальекано» благодаря хет-трику наследника Криштиану Андре Силвы. Андалусийцы на групповом этапе наверняка будут играть в эконом-режиме, но «Краснодару» всё равно будет невероятно трудно. У «Севильи» широкий выбор прекрасных футболистов: к примеру, слева в атаке Квинси придётся конкурировать с вернувшимся из «Ман Сити» Нолито.
Турецкая загадка
Все привыкли к троице стамбульских грандов, добавившемуся к ним «Истанбулу», «Трабзону», но «Акхисар» – это что-то новенькое. Называя вещи своими именами, это середняк турецкого футбола, пробившийся в Лигу Европы благодаря кубку страны. Даже «Локомотив» забил ему 2 мяча на летних сборах. В чемпионате команда, за которую забивает и плюётся украинец Евгений Селезнёв, финишировала 11-й, а в новом сезоне стартовала с 1 очка в 3 встречах.
Зато «Акхисар» по пенальти выиграл у будущего соперника «Локомотива» «Галатасарая» встречу за Суперкубок Турции. Путёвку в групповой этап за победу в кубке получил автоматом.
Отомстит ли «Спартак» за «Уфу»?
Глядя на игру команды Стивена Джеррарда в матчах с уфимцами, это вполне кажется возможным. Даже ведя 2:0 по сумме встреч с гостевым голом, «Рейнджерс» позволили башкирской команде вернуться в игру и поставить исход в зависимость только от реализации моментов и точности ударов. Такой ужасной не бывает даже у Зе Луиша в плохой день.
Недооценивать «Рейнджерс» не стоит, но и переоценивать тоже. Видно, что Джеррарду ещё учиться и учиться как тренеру. Надеюсь, «Спартак» преподаст Стиви Джи хороший урок, а тот, в свою очередь, соберёт на стадионе толпу российских фанов «Ливерпуля». В Уфу доехал далеко не каждый.
«Стандарт» и «Рапид» – главные соперники «Краснодара» и «Спартака»?
По корзинной логике да, а как будет на деле – большой вопрос. Группы «быков» и «красно-белых» структурно очень похожи: испанская команда-фаворит одной ногой уже стоит в плей-офф, а вот дальше российская команда (пожалуй, фаворит) стоит перед обоими соперниками на очень небольшом расстоянии. Клубы из 4-й корзины не имеют еврокубкового опыта, но представляют серьёзную угрозу.
На что способны австрийские клубы, в прошлом году наглядно показал полуфиналист Лиги Европы «Ред Булл». Конечно, «Рапиду» до «быков» расти и расти, но с этой командой у нас не складывается и исторически. В 1996 она выбила «Динамо» из кубка кубков (1:0, 3:0), в 2004 сняла с пробега «Рубин» (0:2 дома и шокирующие 3:0 в Казани), годом позже вышибла из Лиги чемпионов «Локомотив» – вы до сих пор не забыли те 0:1 в Москве. В 2007-м опять пострадал «Рубин». «Спартаку» пора заканчивать с этим кошмаром.
Со «Стандартом» дела шли лучше: «Зенит» победил в обоих матчах 2014-го. В бельгийском чемпионате команда заняла 6 место, в Лигу Европы отправилась после поражения от «Аякса» в турнире рангом выше. Как так? На то в Бельгии существует еврокубковый плей-офф, который «Стандарт» и выиграл. С бельгийцами «Краснодару» должно играться удобно, это вам не «Копенгаген».
Отгрузит ли «Зенит» по пятёрке «Копенгагену» и «Славии»?
Вряд ли, но такой вопрос не может не возникнуть, поскольку зимой команда Роберто Манчини разнесла своих будущих соперников по Лиге Европы. Малая часть болельщиков порадуется возможности съездить в Копенгаген и Прагу, но с футбольной точки зрения «Зениту» выпал не лучший жребий. Не будем же мы сейчас всерьёз смотреть на зимние товарняки? Кстати, тогда за чешский клуб ещё выступал Данни. Сейчас он вернулся в Португалию.
Из второй корзины «Зениту» мог достаться «Милан», который бы собрал полный стадион, или, к примеру, «Марсель», но достался «Копенгаген». Он словно и не изменился с тех пор, как обыгрывал пиковый «Рубин» Курбана Бердыева: тренер снова Столе Сольбаккен, за команду опять забивает Даме Ндойе. Датчане прошли все 4 раунда квалификации, но внимания заслуживает последний. «Копенгаген» остановил новую команду Эмилиано Ригони, очень яркую «Аталанту». 0:0 по итогам 210 минут и победа в серии пенальти дают понять, что взломать оборону этого соперника «Зениту» будет невероятно трудно. Вот так – соперник непривлекательный для болельщиков и неудобный стилистически.
Хотя «Локомотив» после 0:0 в гостях в прошлом году победил «Копенгаген» 2:1, значит и у «Зенита» должно получиться.
О «Славии» известно меньше, но команда, ведомая бомбардиром Миланом Шкодой, в прошлом сезоне заняла второе место после соперника ЦСКА «Виктории» (как раз с ней «Славии» играть завтра), идёт на втором месте сейчас, а в позапрошлом сезоне становилась чемпионом.
Покажет ли Дзюба «Бордо», КОГО они упустили?
«Бордо» в этом сезоне постоянно мелькает в новостях по каким-то странным поводам. Сперва жирондинцы «кинули» «Рому», вытащили Малкома из самолёта и отправили его в «Барселону», откуда пришло более дорогое предложение. Потом руководство клуба отстранило тренера Густаво Пойета за критику продажи другого игрока. «Бордо» начал уговаривать Тьерри Анри возглавить команду, француз даже согласился, но в итоге передумал. Наконец, появлялась информация об интересе клуба к самому Артёму Дзюбе! Но сейчас вроде бы переключился на более реальную цель – лучшего бомбардира «Рейнджерс» Морелоса.
Естественно, при такой неразберихе команды проиграла 2 из 3 матчей на старте чемпионата, но зато спокойно прошла квалификацию Лиги Европы. В прошлом году это не удалось: «Бордо» сразу проиграл «Види», но всё равно не поднялся выше 6-го места, стабильным обитателем которого является, в Лиге 1. 3 года назад 2 ничьи с «Рубином» не позволили «Бордо» выбраться из группы, равно как и казанскому клубу.
Короткой строкой
В группе В два «Ред Булла» попробуют устроить всё так, чтобы вдвоём шагнуть в плей-офф, тем более соперники подобрались подходящие. «Арсенал» и «Спортинг» уже могу праздновать выход из группы. Первый в истории еврокубков люксембургский клуб «Дюделанж» получит незабываемый еврокубковый опыт: на «Сан-Сиро» можно уместить население четырёх Дюделанжей. Группа Н – чуть ли не единственная действительно крутая. Воспитаннику «Зенита» Васютину – удачи в отражении ударов по воротам «Сарпсборга», но жаль, что парень не сыграет против кого-то из грандов, чтобы потом рассказывать внукам. А «Спартаку» не надо терять надежду поквитаться с ПАОКом: «Челси» своё первое место займёт, а белорусов грекам вполне по силам обыграть.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Инстаграм Промеса, «СЭ», ФК «Зенит»
Промес был так близко…
У меня была уверенность, что хотя бы одна команда из спартаковской троицы мечты «Севилья» – ПАОК – АЕК угодит в группу к красно-белым, но спартаковцы попали не к тем испанцам. А было близко – «Вильярреал» даже свой предыдущий матч провёл против «Севильи»!
Его команда Хавьера Калехи свела к нулевой ничьей, а в стартовом туре Примеры проиграла дома «Реалу Сосьедаду» 1:2. Но делать на основании этих результатов какие-то выводы глупо. Тем более что «субмарина» провела беспрецедентную закупочную кампанию. Мы привыкли, что «Вильярреал» порой продаёт хороших футболистов, но чтобы он сам потратил более 80 миллионов евро…
На фоне таких покупок продажи Дениса Черышева, конечно, никто не заметил, кроме российских болельщиков. Всё переплетено: клуб также продал Саму Кастильехо, которого «Милан» предпочёл Квинси Промесу.
Ну а самым громким приобретением стало возвращение Санти Касорлы, несмотря на статус свободного агента. Обязательно прочитайте его историю, если ещё не. Человек перенёс 10 операций, заражение, мог остаться без ноги, но теперь снова выходит на поле с первых минут и пытается тащить команду.
Привезёт ли Квинси пенальти в матче с «Краснодаром»?
Совсем недавно «быки» целую неделю демонстрировали видеоролики и возмущались судейством, а Александр Егоров не успевал твердить, что приземление Промеса на Ари – это не пенальти. Лига Европы может предоставить возможность изучить европейские трактовки спорных вопросов.
Не факт, что Квинси сразу пробьётся в основу, несмотря на статус самого дорого приобретения «Севильи» этим летом, но в Лиге Европы против российского клуба, наверное, сыграет. В отличие от «Вильярреала», команда Пабло Мачина из-за низкой позиции в прошлом чемпионате прошла уже 3 раунда квалификации с уйпештоподобными соперниками («Уйпешт» – это клуб из Венгрии). Естественно, «Севилья», являющаяся страшной силой в Лиге Европы, весной проявившая себя и в главном турнире, не испытала никаких проблем.
Также команда дала бой «Барселоне» в Суперкубке и разгромила «Райо Вальекано» благодаря хет-трику наследника Криштиану Андре Силвы. Андалусийцы на групповом этапе наверняка будут играть в эконом-режиме, но «Краснодару» всё равно будет невероятно трудно. У «Севильи» широкий выбор прекрасных футболистов: к примеру, слева в атаке Квинси придётся конкурировать с вернувшимся из «Ман Сити» Нолито.
Турецкая загадка
Все привыкли к троице стамбульских грандов, добавившемуся к ним «Истанбулу», «Трабзону», но «Акхисар» – это что-то новенькое. Называя вещи своими именами, это середняк турецкого футбола, пробившийся в Лигу Европы благодаря кубку страны. Даже «Локомотив» забил ему 2 мяча на летних сборах. В чемпионате команда, за которую забивает и плюётся украинец Евгений Селезнёв, финишировала 11-й, а в новом сезоне стартовала с 1 очка в 3 встречах.
Зато «Акхисар» по пенальти выиграл у будущего соперника «Локомотива» «Галатасарая» встречу за Суперкубок Турции. Путёвку в групповой этап за победу в кубке получил автоматом.
Отомстит ли «Спартак» за «Уфу»?
Глядя на игру команды Стивена Джеррарда в матчах с уфимцами, это вполне кажется возможным. Даже ведя 2:0 по сумме встреч с гостевым голом, «Рейнджерс» позволили башкирской команде вернуться в игру и поставить исход в зависимость только от реализации моментов и точности ударов. Такой ужасной не бывает даже у Зе Луиша в плохой день.
Недооценивать «Рейнджерс» не стоит, но и переоценивать тоже. Видно, что Джеррарду ещё учиться и учиться как тренеру. Надеюсь, «Спартак» преподаст Стиви Джи хороший урок, а тот, в свою очередь, соберёт на стадионе толпу российских фанов «Ливерпуля». В Уфу доехал далеко не каждый.
«Стандарт» и «Рапид» – главные соперники «Краснодара» и «Спартака»?
По корзинной логике да, а как будет на деле – большой вопрос. Группы «быков» и «красно-белых» структурно очень похожи: испанская команда-фаворит одной ногой уже стоит в плей-офф, а вот дальше российская команда (пожалуй, фаворит) стоит перед обоими соперниками на очень небольшом расстоянии. Клубы из 4-й корзины не имеют еврокубкового опыта, но представляют серьёзную угрозу.
На что способны австрийские клубы, в прошлом году наглядно показал полуфиналист Лиги Европы «Ред Булл». Конечно, «Рапиду» до «быков» расти и расти, но с этой командой у нас не складывается и исторически. В 1996 она выбила «Динамо» из кубка кубков (1:0, 3:0), в 2004 сняла с пробега «Рубин» (0:2 дома и шокирующие 3:0 в Казани), годом позже вышибла из Лиги чемпионов «Локомотив» – вы до сих пор не забыли те 0:1 в Москве. В 2007-м опять пострадал «Рубин». «Спартаку» пора заканчивать с этим кошмаром.
Со «Стандартом» дела шли лучше: «Зенит» победил в обоих матчах 2014-го. В бельгийском чемпионате команда заняла 6 место, в Лигу Европы отправилась после поражения от «Аякса» в турнире рангом выше. Как так? На то в Бельгии существует еврокубковый плей-офф, который «Стандарт» и выиграл. С бельгийцами «Краснодару» должно играться удобно, это вам не «Копенгаген».
Отгрузит ли «Зенит» по пятёрке «Копенгагену» и «Славии»?
Вряд ли, но такой вопрос не может не возникнуть, поскольку зимой команда Роберто Манчини разнесла своих будущих соперников по Лиге Европы. Малая часть болельщиков порадуется возможности съездить в Копенгаген и Прагу, но с футбольной точки зрения «Зениту» выпал не лучший жребий. Не будем же мы сейчас всерьёз смотреть на зимние товарняки? Кстати, тогда за чешский клуб ещё выступал Данни. Сейчас он вернулся в Португалию.
Из второй корзины «Зениту» мог достаться «Милан», который бы собрал полный стадион, или, к примеру, «Марсель», но достался «Копенгаген». Он словно и не изменился с тех пор, как обыгрывал пиковый «Рубин» Курбана Бердыева: тренер снова Столе Сольбаккен, за команду опять забивает Даме Ндойе. Датчане прошли все 4 раунда квалификации, но внимания заслуживает последний. «Копенгаген» остановил новую команду Эмилиано Ригони, очень яркую «Аталанту». 0:0 по итогам 210 минут и победа в серии пенальти дают понять, что взломать оборону этого соперника «Зениту» будет невероятно трудно. Вот так – соперник непривлекательный для болельщиков и неудобный стилистически.
Хотя «Локомотив» после 0:0 в гостях в прошлом году победил «Копенгаген» 2:1, значит и у «Зенита» должно получиться.
О «Славии» известно меньше, но команда, ведомая бомбардиром Миланом Шкодой, в прошлом сезоне заняла второе место после соперника ЦСКА «Виктории» (как раз с ней «Славии» играть завтра), идёт на втором месте сейчас, а в позапрошлом сезоне становилась чемпионом.
Покажет ли Дзюба «Бордо», КОГО они упустили?
«Бордо» в этом сезоне постоянно мелькает в новостях по каким-то странным поводам. Сперва жирондинцы «кинули» «Рому», вытащили Малкома из самолёта и отправили его в «Барселону», откуда пришло более дорогое предложение. Потом руководство клуба отстранило тренера Густаво Пойета за критику продажи другого игрока. «Бордо» начал уговаривать Тьерри Анри возглавить команду, француз даже согласился, но в итоге передумал. Наконец, появлялась информация об интересе клуба к самому Артёму Дзюбе! Но сейчас вроде бы переключился на более реальную цель – лучшего бомбардира «Рейнджерс» Морелоса.
Естественно, при такой неразберихе команды проиграла 2 из 3 матчей на старте чемпионата, но зато спокойно прошла квалификацию Лиги Европы. В прошлом году это не удалось: «Бордо» сразу проиграл «Види», но всё равно не поднялся выше 6-го места, стабильным обитателем которого является, в Лиге 1. 3 года назад 2 ничьи с «Рубином» не позволили «Бордо» выбраться из группы, равно как и казанскому клубу.
Короткой строкой
В группе В два «Ред Булла» попробуют устроить всё так, чтобы вдвоём шагнуть в плей-офф, тем более соперники подобрались подходящие. «Арсенал» и «Спортинг» уже могу праздновать выход из группы. Первый в истории еврокубков люксембургский клуб «Дюделанж» получит незабываемый еврокубковый опыт: на «Сан-Сиро» можно уместить население четырёх Дюделанжей. Группа Н – чуть ли не единственная действительно крутая. Воспитаннику «Зенита» Васютину – удачи в отражении ударов по воротам «Сарпсборга», но жаль, что парень не сыграет против кого-то из грандов, чтобы потом рассказывать внукам. А «Спартаку» не надо терять надежду поквитаться с ПАОКом: «Челси» своё первое место займёт, а белорусов грекам вполне по силам обыграть.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Инстаграм Промеса, «СЭ», ФК «Зенит»
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