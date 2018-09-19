Новости партнеров

Тренер "Акхисара": для нас огромная честь сыграть с таким большим клубом как "Краснодар"

Тренер турецкого "Акхисара" Джем Кавчак поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром" в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Этот матч станет историческим событием для всего футбольного клуба "Акхисар". Мы впервые будем играть в еврокубковом турнире и сразу встретимся с большим клубом, который в последние годы является постоянным участником данного турнира, для нас это огромная честь.

Мы хорошо изучили соперника, нашли его слабые стороны и постараемся сыграть в этом направлении. Мы верим, что завтра сможем одержать победую

Прекрасно понимаем, что в фаворитом будет являться наш соперник, однако мы не теряем надежды раньше времени. Есть масса примеров, когда маленькие клубы преподносили большой сюрприз и даже выигрывали трофеи. Главное - бороться на каждом участке поля, не смотреть на то, что написано на футболках твоего оппонента, тогда все получится", - сказал Кавчак.

ТАСС
Теги: Краснодар
Сегодня, 20:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.