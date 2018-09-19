Тренер "Акхисара": для нас огромная честь сыграть с таким большим клубом как "Краснодар"

Тренер турецкого "Акхисара" Джем Кавчак поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром" в 1-м туре группового этапа Лиги Европы."Этот матч станет историческим событием для всего футбольного клуба "Акхисар". Мы впервые будем играть в еврокубковом турнире и сразу встретимся с большим клубом, который в последние годы является постоянным участником данного турнира, для нас это огромная честь.Мы хорошо изучили соперника, нашли его слабые стороны и постараемся сыграть в этом направлении. Мы верим, что завтра сможем одержать победуюПрекрасно понимаем, что в фаворитом будет являться наш соперник, однако мы не теряем надежды раньше времени. Есть масса примеров, когда маленькие клубы преподносили большой сюрприз и даже выигрывали трофеи. Главное - бороться на каждом участке поля, не смотреть на то, что написано на футболках твоего оппонента, тогда все получится", - сказал Кавчак.