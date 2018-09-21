Сергей Семак: при выходе из обороны в атаку играли неуверенно

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после матча с "Копенгагеном" (1:1) отметил, что его команде тяжело давался выход из-под прессинга.– Мы говорили, что группа ровная, вот и матч получился таким же, – отметил Семак. – Результат по игре. В первом тайме мы смотрелись не очень хорошо, во втором выглядели лучше – к сожалению, не смогли победить, хотя шансы были. Но результат справедлив.– Качество игры нельзя путать с результатом. Это не всегда одно и то же.– Здесь вопрос принятия решений. Из под прессинга нужно выходить дальше, если получается, если нет – отдавать вратарю. Проблема была в том, что даже когда Лунев выносил вперед, мы не цеплялись за мяч, проигрывали подбор. При выходе из обороны в атаку играли неуверенно. Нужно отдать должное сопернику, а нам есть над чем работать.– Мы спортсмены и не можем быть рады ничейному результату. Но если брать турнирную таблицу и борьбу, то ничья на выезде с серьезным соперником – это хорошо. Хотя и всегда хочется побеждать.