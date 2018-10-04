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Евгений Кафельников: "Спартак" не выиграет сегодня

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился прогнозом на матч красно-белых с "Вильярреалом". "Спартак" в первом матче проиграл "Рапиду" (0:2), а "Вильярреал" сыграл вничью с "Рейнджерс" (1:1).

– Выиграет ли "Спартак" сегодня?

– Нет, не выиграет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кафельников Спартак Вильярреал
Сегодня, 22:01
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2
(1)
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 22:07)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Уже выпил.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 22:04)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
И написал счёт в Инстаграм: 0-2
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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