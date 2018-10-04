Евгений Кафельников: "Спартак" не выиграет сегодня

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился прогнозом на матч красно-белых с "Вильярреалом". "Спартак" в первом матче проиграл "Рапиду" (0:2), а "Вильярреал" сыграл вничью с "Рейнджерс" (1:1).– Нет, не выиграет.