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"Рейнджерс" одержал победу над "Рапидом"

"Рейнджерс" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Рапид" со счетом 3:1

Лига Европы

2 тур

"Рейнджерс" – "Рапид" В 3:1

Голы: Бериша, 42, Морелос, 43, Тавернье, 84 (пен.), Морелос, 90+4

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Флэнаган, Уорролл, Голдсон, Кулибали, Эрфилд, Эжариа, Кент (Холлидей, 90), Морелос (Миддлтон, 90+5), Кандеяш

"Рапид" В: Штребингер, Мюльдюр, Поцман, Барач (Дибон, 33), Зоннляйтнер, Шваб, Мург, Любичич, Иван (Алар, 58), Павлович, Бериша (Болинголи, 72)

Предупреждения: Бериша, 11, Макгрегор, 43, Иван, 51, Мюльдюр, 63, Шваб, 68, Павлович, 90+1
Теги: Рейнджерс Рапид
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