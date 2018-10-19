Порядка 900 болельщиков "Спартака" посетят матч с "Рейнджерс"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|2
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|6
|2
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Лудогорец
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|4
|Ларнака
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|2
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|6
|2
|Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|3
|3
|Селтик
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|2
|Копенгаген
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Славия
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Бордо
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
|2
|Фенербахче
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|3
|Спартак Трнава
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|6
|2
|Спортинг
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Карабах
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|2
|Реал Бетис
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Олимпиаков
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|1
|4
|Дюделанж
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|4
|2
|Рапид
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Вильярреал
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|2
|4
|Спартак
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|3
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сарпсборг 08
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|2
|Генк
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Бешикташ
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Мальмё
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Севилья
|2
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|3
|3
|Стандард
|2
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|3
|4
|Акхисар
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2
|Ренн
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|3
|Динамо Киев
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|4
|Яблонец
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|2
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|БАТЭ
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Видеотон
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Порядка 900 болельщиков "Спартака" посетят матч с "Рейнджерс"
На матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Рейнджерс" - "Спартак", который состоится в Глазго 25 октября, ожидается около 900 болельщиков из России.
Ранее стало известно, что "Спартаку" было выделено 1001 билет на матч с "Рейнджерс". По регламенту москвичи должны были получить 5% от всех билетов (стадион "Айброкс" вмещает более 50 тыс. человек), но шотландские власти ограничили их количество по соображениям безопасности. Российский клуб пытался увеличить квоту, обратившись в УЕФА, но там решение шотландской стороны поддержали.
"Р-Спорт"
Ранее стало известно, что "Спартаку" было выделено 1001 билет на матч с "Рейнджерс". По регламенту москвичи должны были получить 5% от всех билетов (стадион "Айброкс" вмещает более 50 тыс. человек), но шотландские власти ограничили их количество по соображениям безопасности. Российский клуб пытался увеличить квоту, обратившись в УЕФА, но там решение шотландской стороны поддержали.
"Р-Спорт"
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