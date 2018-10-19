Порядка 900 болельщиков "Спартака" посетят матч с "Рейнджерс"

На матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Рейнджерс" - "Спартак", который состоится в Глазго 25 октября, ожидается около 900 болельщиков из России.Ранее стало известно, что "Спартаку" было выделено 1001 билет на матч с "Рейнджерс". По регламенту москвичи должны были получить 5% от всех билетов (стадион "Айброкс" вмещает более 50 тыс. человек), но шотландские власти ограничили их количество по соображениям безопасности. Российский клуб пытался увеличить квоту, обратившись в УЕФА, но там решение шотландской стороны поддержали.