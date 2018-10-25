"Рейнджерс" и "Спартак" не забили голов

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Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Милан 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Реал Бетис 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Олимпиаков 2 0 1 1 1 3 -1 1
4 Дюделанж 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 2 1 1 0 5 3 +2 4
2 Рапид 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Вильярреал 2 0 2 0 5 5 0 2
4 Спартак 2 0 1 1 3 5 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Лацио 2 1 0 1 3 5 -2 3
3 Марсель 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Сарпсборг 08 2 1 0 1 4 4 0 3
2 Генк 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Бешикташ 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Мальмё 2 1 0 1 2 2 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 Севилья 2 1 0 1 6 3 +3 3
3 Стандард 2 1 0 1 3 6 -3 3
4 Акхисар 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ренн 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Динамо Киев 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Яблонец 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 2 2 0 0 2 0 +2 6
2 ПАОК 2 1 0 1 4 2 +2 3
3 БАТЭ 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Видеотон 2 0 0 2 0 3 -3 0

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Новости партнеров

"Рейнджерс" и "Спартак" не забили голов

"Спартак" сыграл вничью в гостевом матче с "Рейнджерс" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Лига Европы

Группа G. 3 тур

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия)

"Рейнджерс" – "Спартак" 0:0

"Рейнджерс": Макгрегор, Голдсон, Уорролл, Флэнаган, Таверниер, Джек (Грезда, 68), Кулибали, Эджариа, Кент, Кандеяш (Миддлтон, 86), Морелос.

"Спартак": Максименко, Джикия, Боккетти, Мельгарехо, Рассказов, Фернандо, Игнатов (Попов, 84), Зобнин, Ташаев (Ханни, 46), Ломовицкий (Ерёменко, 46), Зе Луиш.

Предупреждения: Джикия, 33, Фернандо, 45, Морелос, 45+2, Кандеяш, 59.
Теги: Рейнджерс Спартак
Вчера, 23:54
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#33  Batman   (Сегодня, 00:06)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Дурень, ЦСКА только за выход в групповой этап ЛЧ сразу же 4 балла в копилку России положил
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#32  iDEAD  Череповец (Сегодня, 00:04)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: ajax101
Они физически не готовы играть полный матч

кто ? Ханни ? Еременко ? да ну брось !

Цитата: Женёка
Кто?!?

вот и я о том же
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#31  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:03)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Женёка
Стоило во втором тайме выйти Ерёменко и Ханни как сразу стала вырисовываться игра!!!

это да, Ломовицкий только соперников валить мастак..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#30  iDEAD  Череповец (Сегодня, 00:03)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: RenarTickle
Кошмар какой-то... Но что поделать?.. Сами виноваты...

В чем виноваты то ? Играем чисто в тот же футбол , что и весь этот сезон ! Что Рианчо с Каррерой ставили вот и получите . И пока испанец будет у руля будет вот это унылое зрелище .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#29  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 00:02)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Цитата: Женёка
Ну о чем и говорили! Стоило во втором тайме выйти Ерёменко и Ханни как сразу стала вырисовываться игра!!! Да хреновенько но хоть что то, вокруг них и надо строить всю игру!!! В первом же тайме вообще ничего не было!
Игнатова тоже можно привлекать к играм но только когда на поле есть более опытные, сам он один пока не может!


Они физически не готовы играть полный матч

Кто?!?
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#28  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:01)
  • 0
  •  (4)
online

При Каррере так давно не играли, молодцы!
Конечно могли выиграть и те и те, но бились до конца, хотя и ошибались достаточно..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#27  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:01)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
тем не менее-
только Зенит в этом раунде выиграл.
Только Спартак при все своих проблемах взял очко на выезде.

остальные- тупо обосрались веером на брудершафт.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#26  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:01)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
belozero,
Где ты там защиту увидел? Вся штрафная в кирпичах, которые "Спартак" откладывал, когда шотландцы к штрафной подходили.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#25  tiki  Москва (Сегодня, 00:00)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: iDEAD
Цитата: tiki
что 2 пеналя не поставили

Дам там только один от силы

не буду спорить или доказывать, даже одного в целом достаточно


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#24  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 00:00)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ничья, уже хорошо, хотя по турнирной таблице больше похоже на потерю двух, чем на приобретение одного очка. Старание было, игры особо не увидел
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#23  iDEAD  Череповец (Сегодня, 00:00)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: tiki
что 2 пеналя не поставили

Дам там только один от силы
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#22  GS  Москва (Вчера, 23:59)
  • +2
  •  (2)
online

belozero,
Именно поэтому Арсеналу продули, Каррера защитников берег.
Но уровень игры кошмарный, при скоростной игре все пасы в никуда и обработка мяча никакая.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#21  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Вчера, 23:59)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Много ошибок ...Результат , с точки зрения игры ( точнее её отсутствие ) приемлимый , с точки зрения турнирнной позиции - 2 очка из 9 ...хуже некуда . Ни о какой еврокубковой весне не может быть и речи ...У нас даже выделить некого , разве что Зобнин и Ханни , один носился как угорелый , а другого из - за техники и мысли ( пару раз ) ... Рейнджерс на последних минутах должен был забивать и выигрывать ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#20  Spartacus1971   (Вчера, 23:59)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Второй тайм хорош,оборона стена,Джикия топ,Рассказов подмена бразилу в сб.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#19  ajax101  Москва (Вчера, 23:59)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Женёка
Ну о чем и говорили! Стоило во втором тайме выйти Ерёменко и Ханни как сразу стала вырисовываться игра!!! Да хреновенько но хоть что то, вокруг них и надо строить всю игру!!! В первом же тайме вообще ничего не было!
Игнатова тоже можно привлекать к играм но только когда на поле есть более опытные, сам он один пока не может!


Они физически не готовы играть полный матч
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#18  Ахилл  Ульяновск (Вчера, 23:59)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Один удар в створ ворот, да и тот во вратаря...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#17  tiki  Москва (Вчера, 23:58)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: iDEAD
Цитата: belozero
В оборонительной игре как ни странно лучшей линией опять была защита, как и в начале сезона.

да ну ..все те же провалы! А был бы соперник посильнее , то летели бы уже к середине первого

судите как ходите, но Спартаку повезло,что 2 пеналя не поставили
но в целом игра странная...что те что те - игра без ворот.один сумбур
ну хоть ничья.тоже плюс.


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#16  iDEAD  Череповец (Вчера, 23:57)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: belozero
В оборонительной игре как ни странно лучшей линией опять была защита, как и в начале сезона.

да ну ..все те же провалы! А был бы соперник посильнее , то летели бы уже к середине первого
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#15  Женёка  Дзержинск (Вчера, 23:57)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну о чем и говорили! Стоило во втором тайме выйти Ерёменко и Ханни как сразу стала вырисовываться игра!!! Да хреновенько но хоть что то, вокруг них и надо строить всю игру!!! В первом же тайме вообще ничего не было!
Игнатова тоже можно привлекать к играм но только когда на поле есть более опытные, сам он один пока не может!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#14  Пивовед  Кёнигсбергщина (Вчера, 23:57)
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Два говна устроили состязание- кто гавнее. В итоге - боевая ничья. Оба гавна оказались гавном.

ты бы не вонял после римского позорища, дятел..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#13  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 23:57)
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Этот Денис Казанский - поганый свино-комментщик. Сказал, что свиная шкура могла и выиграть. Бу-га-га-га... Ни одного шанса выиграть не было! Ладно, что не проиграли... Блин, какая же это всё-таки СЕКТА.


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только скотина. Срамтак? после Еременко, это просто нарко-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#12  kuzz  Москва (Вчера, 23:57)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отличный матч, поздравляю гишпанца, с игроками уровня фнл взял ничью на выезде. Тренер сразу видно, ни одного старпера в составе
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#11  Lols  Лондон (Вчера, 23:57)
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Кб-притон откровенно отскочил, надеюсь в Москве шотландцы такого не допустят
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#10  gesha978  Москва (Вчера, 23:57)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
"гениальная игра! барселона в свои лучшие годы нервно курит. сколько мысли было в игре! божественно!!!"
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:56)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Cпасли очко. По другому не скажешь.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  Gotikaoleg   (Вчера, 23:56)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Два говна устроили состязание- кто гавнее. В итоге - боевая ничья. Оба гавна оказались гавном.

сказал брат их
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#7  Пивовед  Кёнигсбергщина (Вчера, 23:56)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
ничья.
с учётом разваленной команды для нас - пока результат.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#6  iDEAD  Череповец (Вчера, 23:56)
  • -7
  •  (9)
online

Игра кал , пеналь в штрафной Спартака был . Ни чего не сделали чтобы победить .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#5  avnik  море (Вчера, 23:56)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хотелось убрать с поля мяч, судью, команду соперников и смотреть, смотреть, смотреть - на каких скоростях они сегодня носятся по полю. )))
Хороший матч...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#4  sanyapytilin   (Вчера, 23:56)
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Уровень футбола просто днище, во дворе так играют...
Поздравляю поросятню со спасённым очком


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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