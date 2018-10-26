Андрей Синицын пропустил 100-й гол в 100-м матче за "Краснодар"

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын, принявший участие в матче со "Стандардом" (1:2), преодолел отметку в 100 матчей за быков.Также, второй мяч, влетевший в ворота Синицына в этом матче, стал для него 100-м пропущенным за время выступлений в краснодарском клубе.