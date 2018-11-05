Хорватские арбитры рассудят "Спартак" и "Рейнджерс"

Хорватская бригада судей во главе с Иваном Бебеком будет работать на матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы между "Спартаком" и "Рейнджерс".Лайнсменами на этот матч выбраны Томислав Петрович и Миро Гргич, дополнительные ассистенты рефери - Марио Зебец и Горан Габрило, резервный судья - Горан Патаки.Матч пройдет на "Открытие-Арене" в Москве, в четверг. Начало игры запланировано на 20.55 по московскому времени.