Хорватские арбитры рассудят "Спартак" и "Рейнджерс"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Цюрих
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|Байер
|3
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|6
|3
|Лудогорец
|3
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|1
|4
|Ларнака
|3
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|3
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|9
|2
|Лейпциг
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Славия
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|6
|3
|Копенгаген
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Бордо
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|3
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
|2
|Фенербахче
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|3
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|3
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
|2
|Спортинг
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|3
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2
|Милан
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Олимпиаков
|3
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|4
|4
|Дюделанж
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|3
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|2
|Вильярреал
|3
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|5
|3
|Рапид
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Спартак М
|3
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|3
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|9
|2
|Лацио
|3
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|6
|3
|Марсель
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Мальмё
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Бешикташ
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Стандард
|3
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|3
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|3
|Ренн
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|ПАОК
|3
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|Види
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|3
|4
|БАТЭ
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:59
Андрей Аршавин уходит из "Кайрата" (11)
Андрей Аршавин уходит из "Кайрата" (11)
13:49
Серхио Агуэро стал рекордсменом АПЛ (1)
Серхио Агуэро стал рекордсменом АПЛ (1)
13:38
Эксперт "Матч ТВ" Дмитрий Сенников прокомментировал состав сборной России на ноябрьские международные матчи
Эксперт "Матч ТВ" Дмитрий Сенников прокомментировал состав сборной России на ноябрьские международные матчи
12:47
Чалов, Ахметов и Набабкин вызваны в сборную России на ноябрьские матчи с Германией и Швецией (19)
Чалов, Ахметов и Набабкин вызваны в сборную России на ноябрьские матчи с Германией и Швецией (19)
12:45
"Может поспорим на 10 миллионов?" - пресс-атташе "Спартака" вступил в перепалку с журналистами (11)
"Может поспорим на 10 миллионов?" - пресс-атташе "Спартака" вступил в перепалку с журналистами (11)
11:13
Молодежка "Уфы" разгромно проиграла сверстникам из Самары. Это 13-е поражение команды в 13 турах (1)
Молодежка "Уфы" разгромно проиграла сверстникам из Самары. Это 13-е поражение команды в 13 турах (1)
10:34
Федор Щербаченко: аргентинская группировка плохо влияет на "Зенит" - нужно от них избавляться (19)
Федор Щербаченко: аргентинская группировка плохо влияет на "Зенит" - нужно от них избавляться (19)
09:53
Иванович, Чорлука и Хёведес попали в расширенный список потенциальных трансферов "Барселоны" (3)
Иванович, Чорлука и Хёведес попали в расширенный список потенциальных трансферов "Барселоны" (3)
Вчера, 23:50
Рауль Рианчо: 30 мая у меня закончится контракт. А может, я поеду домой уже завтра. Не держусь за кресло (9)
Рауль Рианчо: 30 мая у меня закончится контракт. А может, я поеду домой уже завтра. Не держусь за кресло (9)
Вчера, 23:43
"Спартак" впервые в истории проиграл 4 домашних матча ЧР подряд и установил антирекорд посещаемости сезона (6)
"Спартак" впервые в истории проиграл 4 домашних матча ЧР подряд и установил антирекорд посещаемости сезона (6)
Вчера, 23:34
Рауль Рианчо: чувствую себя быком, который заколол тореодора (19)
Рауль Рианчо: чувствую себя быком, который заколол тореодора (19)
Вчера, 23:17
Гурам Аджоев: Кононов - тренер "Арсенала". Пока. Разговоры идут (3)
Гурам Аджоев: Кононов - тренер "Арсенала". Пока. Разговоры идут (3)
Вчера, 22:46
Рауль Рианчо: команда поехала на сбор с конфликтом. "Спартак" должен избавиться от токсичных людей (30)
Рауль Рианчо: команда поехала на сбор с конфликтом. "Спартак" должен избавиться от токсичных людей (30)
Вчера, 22:28
Александр Мостовой: в шутку говорю, а чем я хуже фамилий, которые фигурируют вокруг "Спартака"? (4)
Александр Мостовой: в шутку говорю, а чем я хуже фамилий, которые фигурируют вокруг "Спартака"? (4)
Хорватские арбитры рассудят "Спартак" и "Рейнджерс"
Хорватская бригада судей во главе с Иваном Бебеком будет работать на матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы между "Спартаком" и "Рейнджерс".
Лайнсменами на этот матч выбраны Томислав Петрович и Миро Гргич, дополнительные ассистенты рефери - Марио Зебец и Горан Габрило, резервный судья - Горан Патаки.
Матч пройдет на "Открытие-Арене" в Москве, в четверг. Начало игры запланировано на 20.55 по московскому времени.
UEFA
Лайнсменами на этот матч выбраны Томислав Петрович и Миро Гргич, дополнительные ассистенты рефери - Марио Зебец и Горан Габрило, резервный судья - Горан Патаки.
Матч пройдет на "Открытие-Арене" в Москве, в четверг. Начало игры запланировано на 20.55 по московскому времени.
UEFA
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.