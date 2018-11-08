Фанаты "Спартака" стреляют из ракетницы на поле во время матча

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Новости партнеров

Фанаты "Спартака" стреляют из ракетницы на поле во время матча

Болельщики "Спартака" в начале матча 4-го тура Лиги Европы с "Рейнджерс" стреляют на поле из ракетниц.

На первых минутах из фанатской трибуны в центр поля прилетело два снаряда, один из них едва не попал в футболиста шотландской команды. Арбитр матча пока не предпринимал никаких действий.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Рейнджерс
Сегодня, 21:33
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17
(5)
#17  sparwik53  Виктор (Сегодня, 23:00)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отморозки, еще требуют особого к себе отношения, билетную программу им, посчитать все штрафы из-за фанатов, так сумма за абонементы не отобьет сумму штрафов, плюс ихние дебильные кричалки мат на мате, из-за которых нормальные люди с детьми стыдятся ходить на матчи. Так что посмотреть внимательнее, их надо держать в клетке со звуконепроницаемым стеклом.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#16  kpa6  Москва (Сегодня, 22:51)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Я ухожу.
Так пидоpы же гнойные. Что с них взять?

ну так у вас все болелы такие

Цитата: GS
Отлавливать и пороть идиотов.
И штрафы на них вешать.


так проще команду расформировать лучше?) нафига вы нужны то такие ?
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
#15  Amirovich   (Сегодня, 22:41)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ахахах и 10ки т болел нету =) фу позорники =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#14  Седой  Россия (Сегодня, 22:30)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
P.V.,
В кучерявого не попали)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#13  P.V.  МОбл (Сегодня, 22:24)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Глушак вышел, теперь можно в него стрелять


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
#12  narvaspy  Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 22:04)
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Такие же гандоны вышли с оскорбляющими Федуна шарфами провожать Карреру.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
#11  pasha  Ленинград (Сегодня, 21:52)
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
может технарь 0:3 не так обидно?? stuck_out_tongue_winking_eye Вот и стараются...И такие ушлепки в каждой команде имеются...Ну должны быть какие-то действенные меры борьбы с этим..


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#10  zenitchik123   (Сегодня, 21:52)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Спартак-навсегда
Может, совсем трибуну закрыть?

закроют...причём все
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#9  GS  Москва (Сегодня, 21:51)
  • +6
  •  (6)
online

Gnome,
Отлавливать и пороть идиотов.
И штрафы на них вешать.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#8  Я ухожу.   (Сегодня, 21:51)
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так пидоpы же гнойные. Что с них взять?
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
#7  нетрал   (Сегодня, 21:50)
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
это гопники они мешают нам жить это гопники...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#6  Romzzzesss  Красноярск (Сегодня, 21:50)
  • +7
  •  (9)

Дебилы! Точнее не скажешь. Скорее всего даже тупорылые.
Регистрация: 7.11.2014 [жалоба]
#5  Gnome  Алматы (Сегодня, 21:46)
  • +10
  •  (12)
online

бараны, млин.
Ещё один довод в пользу видеоконтроля и билетов по документам. Чтобы из-за таких козлов клубы не наказывали.


--------------------
Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:43)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Они понимают,что им всё равно в еврокубках не играть.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  Charodei  Борзя (Сегодня, 21:43)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Это секта так Федуна на штрафы подставляет.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#2  Савелий  Россия (Сегодня, 21:42)
  • 0
  •  (6)

Федуна из отпуска салютом встречают! )
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 21:35)
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я про них уже объяснял... Может, совсем трибуну закрыть?


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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