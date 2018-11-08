Фанаты "Спартака" стреляют из ракетницы на поле во время матча

Болельщики "Спартака" в начале матча 4-го тура Лиги Европы с "Рейнджерс" стреляют на поле из ракетниц.На первых минутах из фанатской трибуны в центр поля прилетело два снаряда, один из них едва не попал в футболиста шотландской команды. Арбитр матча пока не предпринимал никаких действий.