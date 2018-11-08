"Спартак" со счетом 4:3 победил "Рейнджерс"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Новости партнеров

"Спартак" со счетом 4:3 победил "Рейнджерс"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" на своем поле выиграл у "Рейнджерса".

Лига Европы

Группа G. 4-й тур

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)

"Спартак" – "Рейнджерс" 4:3

Голы: Мельгарехо, 22, Голдсон, 35 (аг), Адриано, 58, Ханни, 59 - Ерёменко, 5 (аг), Кандеяш, 27, Миддлтон, 41.

"Спартак": Максименко, Боккетти, Кутепов, Мельгарехо, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Ерёменко (Глушаков, 60), Ханни, Попов (Тимофеев, 71), Адриано (Зе Луиш, 82).

"Рейнджерс": Макгрегор, Голдсон, Катич, Флэнаган (Холлидей, 82), Таверниер, Эджариа, Арфилд, Кулибали (Грезда, 82), Миддлтон, Кандеяш, Морелос.

Предупреждения: Попов, 15, Рассказов, 28, Фернандо, 30, Кулибали, 34, Боккетти, 63, Мельгарехо, 76, Морелос, 78.
Теги: Спартак Рейнджерс
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#59  Rasmuz   (Сегодня, 23:02)
  • 0
  •  (0)
online

Победа на характере. Максименко бы еще не косячил.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#58  GS  Москва (Сегодня, 23:02)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: pivo69
Максименко лажает...

Раз 10 здесь писал, что Максименко плохо ногами играет. А эти долбодятлы ему регулярно мяч назад отдают. Но слабыми местами сегодня были Еременко и Фернандо. А самый герой матча -свисток!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#57  serega_user  serega_user (Сегодня, 23:02)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Оборона просто нечто! Но главное победа.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#56  Marlboro  Москва (Сегодня, 23:01)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
цска - команда кондомов, пончик жирный пэдэраст ))) smile smile smile laughing


--------------------
Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#55  nemez  Нижневартовск (Сегодня, 23:00)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Красавцы! С победой!
Регистрация: 30.03.2011 [жалоба]
#54  Riders1990  bunker (Сегодня, 23:00)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
С победой!Лучше когда все в единстве,без тромбонов и прочего.Глушаков капитан!Рианчо спасибо за небезразличие и наверно до свидания все таки...Нужно с обороной что то делать.Ждем тренера.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#53  специалист  дагестан (Сегодня, 23:00)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Анжи»
XERX,
все равно молодцы!!!!!!!!! дальше видно будет, будем радоваться сегодняшнему дню
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
#52  waldemar  воронеж (Сегодня, 23:00)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: boralex
Дурковато и весело! СпаМ с победой! Хорошие шансы на евровесну!

Дурковато и весело было в во вторник.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#51  Смотрящий  Москва (Сегодня, 22:58)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак - два гола за две минуты.
Краснодар - два гола за три минуты.
Зенмт - два гола за...

за четыре? или за одну?
Ждём-с


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#50  Phil  Москва (Сегодня, 22:57)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Молодца. Поздравляю . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#49  ajax101  Москва (Сегодня, 22:57)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: на и мудрейший
хорошо..а дальше что?


А вот х...н его знает, что!
Никто не знает.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#48  _strelez_  ростов (Сегодня, 22:57)
  • -1
  •  (3)

ну... на игре с Зенитом можно расслабится...не так ли...?)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#47  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 22:57)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ура, Ура! Я за Российские команды. Спартак молодец!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#46  waldemar  воронеж (Сегодня, 22:56)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
Шотландцы-дно, зачем-то решили соревноваться в дворовом футболе, но это их проблемы)

Вы вчера лучше сыграли?
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#45  XERX  - (Сегодня, 22:56)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выиграли-молодцы,но с такой игрой дальше делать нех,например с тем же вильереалом!!!(((
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#44  ДЯДЬКА   (Сегодня, 22:56)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кепончег УЕФА
Ну его накуй.

Да ладно, этим и интересно боление за клуб.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#43  leopold366  г. Петрозаводск (Сегодня, 22:56)
  • +3
  •  (5)
online

Так и не понял, футбол или цирк. Но эмоции положительные
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#42  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 22:56)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы!Проявили характер!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#41  wadmail  aul (Сегодня, 22:56)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
СпаМ молодцы!!!!!!! Это настоящий футбол, а не какие-то 1-0
Регистрация: 19.11.2007 [жалоба]
#40  Смотрящий  Москва (Сегодня, 22:55)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вальекано... Вальядолид... А, вспомнил - валидол! scream


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#39  boralex  саратов (Сегодня, 22:55)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Дурковато и весело! СпаМ с победой! Хорошие шансы на евровесну!


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#38  Карелия  Петрозаводск (Сегодня, 22:55)
  • +4
  •  (8)
online

Радуют очки в копилку,но мля не игра особенно в обороне


--------------------
Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
#37  Шмайхель   (Сегодня, 22:55)
  • +13
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Такие матчи классно смотреть когда не болеешь за играющие команды..,а у болел седеют волосы даже на мудях.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#36  yutal  г. Санкт-Петербург (Сегодня, 22:55)
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Краснодар»
С победой Спартак!
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#35  pivo69  Германия (Сегодня, 22:55)
  • +9
  •  (13)
online

Спартак с волевой Победой!
Максименко лажает...когда основного вратаря починят?
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#34  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 22:55)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
заебись влетело
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#33  METRo  Химки (Сегодня, 22:54)
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Химки»
Спартак-Титульный спонсор "Валидола"!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
#32  Quincy   (Сегодня, 22:54)
  • +3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Матч конечно очень зрелищный,очень важная победа в фирменном валидольном стиле,хрен с этой говночашкой,это то что может разбудить Спартак,если бы с такой самоотдачей играли бы каждый матч,то и вопросов бы не было.Мне вот интересно откуда этого чепуша хорватского откопали,три железных пенальти,так он симуляции выписывает....С победой КБ!!!Ну а ослобомжи которые желали осечки Спартаку шлифуют красно белую корягу,рахиты дегенеративные...
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#31  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:54)
  • +3
  •  (9)
online

При пофигистском судействе на пофигизме классно офигачили шотландсикх фигляров. Напомнили "Ливерпуль" при Далглише. bowtie
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#30  Spartacus1971   (Сегодня, 22:54)
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молорики,судья чудак.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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