Артём Тимофеев: почему в ЛЕ играем 4:3 и 3:3? В России команды закрываются, а европейские играют открыто (видео)

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев после победы над «Рейнджерс» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (4:3) отметил желание команды победить и рассказал, почему домашние матчи красно-белых в турнире получаются такими результативными, передаёт корреспондентМихаил Гончаров.– Установка была прессинговать, не давать им спокойно распоряжаться мячом в центре поля. И держать свои позиции.– Очень эмоциональная игра была, были как положительные, так и негативные моменты. На поле выходил злой, с желанием одержать победу, по крайней мере, оставить счёт 4:3. Злой на кого или на что? Просто до игры, до побед, со страстью выходил играть.– Спокойно.– Ну это пусть останется в раздевалке.– Разные бывают игры. В чемпионате России большинство команд закрывается, а в Лиге Европы играют открыто, поэтому много забиваем и пропускаем.– За счёт желания. Давно не было побед, все игры были голодными, с огромным желанием победить.– Каждую игру чувствуется поддержка. Сегодня она была отличной, спасибо болельщикам.– Да нет, они в воздухе почти прогорают.– Без комментариев.– Нет, мы в обычном режиме готовились к игре.– Надеюсь, да.