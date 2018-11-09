Заболотный хорош, Кузяев - наше всё. Оценки игрокам "Зенита" по итогам матча с "Бордо"

"Зенит"

Лунев - 4.0.

Анюков - 4.5.

Нету - 3.5.

Маммана - 3.0.

Мевля - 4.0.

Набиуллин - 3.0.

Маркизио - 3.0.

Паредес - 3.5.

Ерохин - 3.0.

Дриусси - 2.0.

Заболотный - 5.0.

Кузяев - 5.0.

Мак - 3.5, Шатов - 3.5.

Выезд в Бордо выдался для "Зенита" сложным, но закончился положительно. Кузяев вышел со скамейки и сделал результат.оценивает действия Далера, а также всех остальных игроков российского клуба.Со всем, что создали игроки "Бордо" с игры, вратарь питерского клуба достаточно уверенно справился. С первых минутах он показал, что готов спокойно играть на выходах, ловить мячи после дальних ударов и вступать в ближний бой. В течение матча не давал в себе усомниться. Если бы отбил пенальти, стал бы настоящим героем встречи.Опытный крайний защитник провел матч на приличном уровне. Он совершал своевременные перехваты, достаточно уверенно справлялся со своими оппонентами на правом фланге. До пропущенного гола практически не бегал вперед, но затем начал это делать и создал своим навесом отличный момент для Заболотного. Замена Анюкова на исходе часа игры выглядит вполне плановой, поскольку мы знаем, что сил на весь матч у ветерана не хватает.я бы сказал, что португалец провел классическую для себя встречу. Он допускал неловкие движения, которые приводили к неприятным ситуациям у ворот "Зенита". Он иногда проигрывал верховую борьбу, давая нападающим "Бордо" наносить опасные удары. Но при этом Нету совершал хорошие перехваты, оказывался первым на мяче, бил головой после угловых у чужих ворот и по большей части был неплох. Есть за что его поругать, есть и за что похвалить.В первые 34 минута матча Эммануэль был в хорошем смысле не заметен. Он практически не допукал ошибок и чаще других разряжал обстановку у своих ворот выносами. Но затем случился эпизод, который во многом перечеркнул его предыдущие старания - Маммана привез пенальти. После этого защитник был менее уверен и, например, в конце первого тайма дал Камано нанести опасный удар. Но давайте отметим, что ближе к концу встречи, когда "Зенит" сравнял счет, Маммана снова обрел себя, нередко вставая на пути мяча и отбивая удары игроков "Бордо". И вообще посмотрите на статистику - на счету Эммануэля 12 выносов. Это очень крутой показатель. Для сравнения у идущего по этому показателю на втором месте Нету лишь 4 выноса.Миха стал тем самым дополнительным защитником, который сегодня должен был укрепить оборону "Зенита". Со своей задачей он справился хорошо. Мы можем вспомнить сразу несколько атак, которые он лихо обезвредил. Мы можем вспомнить удары, которые он смело заблокировал. Самая серьезная претензия к Мевле, пожалуй, заключается в моменте за пару минут до пропущенного гола, когда он не смог помешать нападающему "Бордо" пробить в штангу и дал состояться добиванию.Хорошо играл только в концовке встречи, когда "Зенит" забил гол и почувствовал уверенность. До этого он позволял "Бордо" некоторые вольности на своем фланге, выражавшиеся в некоторых опасных атаках. Хорошо, что все обошлось. Особенно в момент в начале второго тайма, когда Набиуллин слишком легко дал обыграть себя Калу, что привело к очень неприятному удару в исполнении форварда. Вперед Эльмир бегал не так часто, как обычно, но даже эти редкие забеги запомнились в основном плохой обработкой мяча и потерями.Итальянец давал много свободы игрокам "Бордо" в своей зоне. Следствием этого в числе прочего были дальние удары, с которым приходилось справляться Луневу. В развитии атак своей команды Маркизио помогал не очень здорово. За весь матч он запомнился только хорошим перехватом, из которой он смог выжать заработанный штрафной.Неплохо играл в начале встречи, но на ближе к середине первого тайма стал ошибаться. В частности, вследствие спешки при вводе мяча со свободного удара на своей половине поля он подарил "Бордо" перспективную атаку. Но все-таки положительных действий у Паредеса было больше. Он совершал важные отборы и делал хорошие передачи вперед. На счету Лео три паса, которые могли привести к голевым свершениям и которые принято называть ключевыми.Особых возможностей проявить себя Александр сегодня не смог найти. Из его положительных действий можно выделить выигранную борьбу и прокидывание мяча в свободную зону на Заболотного в середине первого тайма, а также заработанный угловой. Не самая выдающаяся игра для Ерохина.Аргентинец сегодня был в тени всех остальных игроков. В первом тайме он получал мяч реже всех, после перерыва ситуация практически не изменилась. Первый яркий момент с его участием - удар из пределов штрафной на 68-й минуте. К сожалению, он оказался последним и единственным.Здорово заменил Дзюбу. В первом тайме много играл без мяча, но хорошо помогал в защите - в частности, при навесах с угловых и штрафных. Ближе к перерыву "посадил" на карточку Йовановича. На 44-й минуте имел хороший момент, но Костиль спас "Бордо". Впрочем, свой заслуженный гол Заболотный все-таки забил - во втором тайме он отлично воспользовался шансом, который для него создал Кузяев.Далер в очередной раз доказал свою важность для нынешнего "Зенита". Его выход на поле принес положительный результат. Сначала он перехватил мяч, что позволило Дриусси нанести опасный удар. А затем он совершил шикарный обыгрыш в чужой штрафной и сделал голевую передачу на Заболотного. Помимо этого, радовал остроумными передачи и разнообразными действиями. Вне всяких сомнений, Кузяев - лучший.Две остальные замены Семака не так сильно повлияли на ход встречи, но все равно усилили игру российской команды. Были даже такие эпизоды, когда атака "Зенита" в концовке была создана с участием всех трех вышедших на замену игроков.