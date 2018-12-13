"Рапид" обыграл "Рейнджерс" и вышел в плей-офф Лиги Европы

"Рапид" с минимальным счетом победил "Рейнджерс" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы."Рапид" набрал 10 очков и вышел в плей-офф Лиги Европы. "Спартак" и "Рейнджерс" остались за бортом.