"Спартак" стал первым российским клубом занявшим последнее место в Лиге Европы

"Спартак" вчера уступил "Вильярреалу" (0:2) в последнем туре группового этапа Лиги Европы.Таким образом спартаковцы с пятью набранными очками финишировали на четвёртом месте в группе G.Красно-белые установили антирекорд — впервые в истории российский клуб занял последнее место в группе Лиги Европы.