"Спартак" стал первым российским клубом занявшим последнее место в Лиге Европы

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

"Спартак" стал первым российским клубом занявшим последнее место в Лиге Европы

"Спартак" вчера уступил "Вильярреалу" (0:2) в последнем туре группового этапа Лиги Европы.

Таким образом спартаковцы с пятью набранными очками финишировали на четвёртом месте в группе G.

Красно-белые установили антирекорд — впервые в истории российский клуб занял последнее место в группе Лиги Европы.
Теги: Спартак
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#53  Сибирячок   (Сегодня, 13:07)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Большой привет брянскому чепушиле,сибирячку,аргентинскому укурку и прочим свинорылым гомноедам!С рекордом вас,ушлепки! laughing

Пиздюлей отхватишь от всех
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#52  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 13:04)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак всегда первый!)))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#51  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 13:01)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Большой привет брянскому чепушиле,сибирячку,аргентинскому укурку и прочим свинорылым гомноедам!С рекордом вас,ушлепки! laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#50  Седой  Россия (Сегодня, 12:59)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ради этого стоило слить ПАОКу))


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#49  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:58)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rusivan
Это мы так бьём рекорды joy А так конечно позор, группа была вполне проходимая

Зато первые. Лишняя строчка в резюме)
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#48  Matador1989  Уфа (Сегодня, 12:57)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Российский клубный футбол деградирует с каждым годом...
Регистрация: 20.08.2011 [жалоба]
#47  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:57)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Пять очков в копилку России принес "Спартак" своим выступлением в ЛЕ. Это хороший результат. "Локомотив" всего 3 очка. У ЦСКА на 2 (два) очка больше. Недалеко ускакали.

Не выступлением, а присутствием.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#46  rusivan   (Сегодня, 12:56)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это мы так бьём рекорды joy А так конечно позор, группа была вполне проходимая


--------------------
Одна любовь,Одна жизнь,Один свет.
Спартак!!!
Вперед Спартак Москва,Милан и Сборная России
★★
Регистрация: 3.01.2010 [жалоба]
#45  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:53)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зато первонах)
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#44  strekall  Руcь (Сегодня, 12:49)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак - позор российского футбола. И это "народная", тьфу!


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#43  Blessing  Спб (Сегодня, 12:48)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да им по барабану, падлючая команда сраму не ймёт, а в великой истории этого не напишут, проехали и х... с ним.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#42  CSKA085  Москва (Сегодня, 12:41)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: diego milito 22
У ЦСКА на 2 (два) очка больше. Недалеко ускакали.

за выход в ЛЧ автоматом очки еще даются,так что не сравнивай
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#41  Charodei  Борзя (Сегодня, 12:39)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Как это по спартаковски:в очередной раз подложить свинью всему российскому футболу. joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#40  panin  Красноярск (Сегодня, 12:39)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: diego milito 22
Пять очков в копилку России принес "Спартак" своим выступлением в ЛЕ. Это хороший результат. "Локомотив" всего 3 очка. У ЦСКА на 2 (два) очка больше. Недалеко ускакали.

Вообще то ЦСКА принес 9 очков, а СпартаГ 4.5. С математикой плохо?

Цитата: brysy
А какая разница, последнее место, или предпоследнее, вчера даже если бы и выиграли, всё равно не вышли-бы, всё было просрато уже давно, ещё в начале сезона, а постарался в этом плане, наш великий итальянский тренер.

Вообще то при победе вышли бы вне зависимости от параллельной встречи


--------------------
Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
#39  anonymous   (Сегодня, 12:37)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: avlasov1981
Цитата: anonymous
опять рекорд?

ВЕЛИКИЙ РЕКОРД

наравне с 7-0 и 1-18?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#38  avlasov1981  С-Пб (Сегодня, 12:36)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: brysy
А какая разница, последнее место, или предпоследнее, вчера даже если бы и выиграли, всё равно не вышли-бы, всё было просрато уже давно, ещё в начале сезона, а постарался в этом плане, наш великий итальянский тренер.

какие же вы подлые, человек первый раз за 15 лет привёл вас к чемпионству, а вы его в чём то обвиняете. капетан ваш ёпнутый виноват....
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
#37  horse72  Сибирь (Сегодня, 12:35)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: diego milito 22
У ЦСКА на 2 (два) очка больше. Недалеко ускакали.

Не ровняй очки ЛЧ и очки ЛЕ. Вы из 24 возможных евроочков набрали 6. Позор.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#36  MAG554  UdSSR (Сегодня, 12:35)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
А может в этом и есть сермяжная правда ?

не знаю что такое сермяжная правда. и искать лень. а правда в чем? какие то обидки на "изрыгателей" под безликими никами. ну детский сад. или как говаривает отдельный персонаж "ясли" ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#35  avlasov1981  С-Пб (Сегодня, 12:33)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
опять рекорд?

ВЕЛИКИЙ РЕКОРД
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
#34  anonymous   (Сегодня, 12:31)
  • 0
  •  (4)
online

опять рекорд?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#33  horse72  Сибирь (Сегодня, 12:30)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Boss52
А завтра уже можно будет начинать разговоры про "говночашку".

Не говори, ждемс. А с другой стороны, если подумать кубок России, в котором лидеры ЧР откровенно сливают, играя вторыми составами, и тот взять не могут. Куда уж до еврокубков?!
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#32  diego milito 22   (Сегодня, 12:27)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пять очков в копилку России принес "Спартак" своим выступлением в ЛЕ. Это хороший результат. "Локомотив" всего 3 очка. У ЦСКА на 2 (два) очка больше. Недалеко ускакали.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#31  Серж1  Питер (Сегодня, 12:25)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
виноваты Зенит ,кони и судьи, однозначно
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#30  brysy  москва (Сегодня, 12:24)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А какая разница, последнее место, или предпоследнее, вчера даже если бы и выиграли, всё равно не вышли-бы, всё было просрато уже давно, ещё в начале сезона, а постарался в этом плане, наш великий итальянский тренер.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#29  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:22)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
[
Цитата: MAG554
Цитата: Яamon
главные изрыгатели говна на другие клубы. не критики, а именно изрыгатели. поэтому вы каждый раз заслуживаете тонуть в говне, которое вокруг себя создаете, мерзопакостные существа. и не зря самый мерзкий игрок рпл, быдло, врун и сливальщик, является вашим капитаном.

ой... ёё. как все запущено. вопросов больше не имею.

А может в этом и есть сермяжная правда ?


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#28  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:21)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лукоморье
Должно быть постоянство.


Верно. Ведь постоянство - это признак класса. А завтра уже можно будет начинать разговоры про "говночашку".
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#27  Borg  Burg (Сегодня, 12:19)
  • 0
  •  (4)

Цитата: horse72
Не поверите как это смешно смотрится со стороны.


Ну да))) "Ну ПАОК то мы пройдем, а дальше"?))) Ну а дальше, как и с ПАОК ом- полный всос. От всех подряд. Без купленных пердуном пенальти и стандартов- спам- куча говна с тренером- звездоболом.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#26  panin  Красноярск (Сегодня, 12:09)
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кепончег УЕФА
ты напомни ,вы когда последний раз в евровесне играли, сливальщики?))

Да не представляешь, в этом году=)))


--------------------
Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
#25  horse72  Сибирь (Сегодня, 12:06)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Одна цитата:
Не вижу ничего такого, чтобы "Вильярреал" не обыгрывать. А что они такой сильный соперник? В московском матче была ничья после того, как судья добавил много времени. Я думаю, что эта команда ничем нас не сильнее", - цитирует Кононова Sport24.

Вот мясные, где ваша главная беда- метёте до игры че попало, а потом получается ровно наоборот. Не поверите как это смешно смотрится со стороны.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#24  cska1971  Москва (Сегодня, 12:05)
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Lols
А было фото из раздевалки или я пропустил?


И повару не поётся...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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