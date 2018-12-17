У "Зенита" шансов явно больше, чем у "Краснодара". Анализ жеребьёвки Лиги Европы

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
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Грозный Урал
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|6
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|13
|2
|Цюрих
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|10
|3
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|6
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|6
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|18
|2
|Селтик
|6
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|6
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|7
|4
|Русенборг
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|11
|2
|Славия
|6
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|10
|3
|Бордо
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|7
|4
|Копенгаген
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|6
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|14
|2
|Фенербахче
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|7
|4
|Андерлехт
|6
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|6
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|16
|2
|Спортинг
|6
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|13
|3
|Ворскла
|6
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|6
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|3
|4
|Карабах
|6
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|6
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|12
|2
|Олимпиакос
|6
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|10
|3
|Милан
|6
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|4
|Дюделанж
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|6
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|10
|2
|Рапид
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|3
|Ренджерс
|6
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|6
|4
|Спартак М
|6
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|18
|2
|Лацио
|6
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|Марсель
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|11
|2
|Мальмё
|6
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|9
|3
|Бешикташ
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|6
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|12
|2
|Краснодар
|6
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|3
|Стандард
|6
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|10
|4
|Акхисар
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Ренн
|6
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Астана
|6
|1
|1
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|4
|2
|+2
|8
|4
|Яблонец
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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|Игры
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|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|16
|2
|БАТЭ
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
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|3
|Види
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|3
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|ПАОК
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У "Зенита" шансов явно больше, чем у "Краснодара". Анализ жеребьёвки Лиги Европы
Питерской команде достался "Фенербахче", а "Краснодару" - куда более тяжеловесный "Байер". Говорим о шансах наших команд, а также выделяем самые интересные пары на этой стадии Лиги Европы.
Фото: Reuters
"Фенербахче" - "Зенит"
Могло быть лучше, а могло быть и намного хуже. С одной стороны турки сейчас находятся в ужасном состоянии и плетутя во внутреннем чемпионате на предпоследнем месте. С другой – турецкие команды всегда доставляют головную боль, в каком бы состоянии они не находились.
Если это делают не футболисты, то болельщики. Про это даже говорить ничего не надо, репутация фанатов из этой страны прекрасно известна любому, даже самому неискушенному любителю футбола.
В этом плане очень хорошо, что первую игру "Зенит" проводит дома. Даже в том случае, если у Семака не получится в первом матче, если команда дрогнет, всегда можно будет наверстать упущенное в Петербурге. В конкретном случае очередность игр наверняка повлияет на результат.
За "Фенербахче", кстати, выступает один из хорошо знакомых нам россиян. Роман Нойштедтер, игрок сборной России, периодически играет в центре обороны турецкого клуба. Будем надеяться, он проявит этическую стойкость и не поделится со своим тренером информацией о слабых местах российских игроков.
Несмотря на то, что до игры еще несколько месяцев, из того глубокого кризиса, в котором сейчас находится "Фенербахче", в любом случае не получится выбраться окончательно. Даже если турецкая команда подтянется, идеальной их форму все равно считать будет нельзя. В этом плане "Зениту" действительно повезло.
Но как бы то ни было питерцам надо что-то делать с собой, поскольку на перерыв "Зенит" ушёл, может, и лидером, но в ужасном состоянии. А если "сине-бело-голубые" будут в порядке, их не остановит даже выздоровевший "Фенербахче". Из-за финансовых трудностей турецкая команда совсем не такая грозная, какой была прежде.
Если говорить о шансах, то здесь 75 на 25 процентов. Главное для питерцев, не испугаться в гостях.
"Краснодар" - "Байер"
Комментаторы, освещавшие жеребьёвку Лиги Европы, как-то легкомысленно отнеслись к тому, что "быкам" будут противостоять "фармацевты". Это далеко не самый удачный вариант из возможных.
Здесь лучше не смотреть на то место, которое эта немецкая команда занимает сейчас в бундеслиге. Да, оно откровенно среднее, но в этом же сезоне многие из нас оптимистически смотрели на "Шальке" и верили, что "Локомотив", может, проблемы и испытает, но брать свое хотя бы в домашней игре должен.
"Байер" последние годы регулярно играл в Лиге Чемпионов - помните, как они обыгрывали ЦСКА? - и выглядели там весьма достойно. Несмотря на то, что немецкая команда считается молодой, у неё достаточно опыта.
На это противостояние будет дополнительно любопытно смотреть из-за стилевой схожести. "Краснодару" противостоит команда, очень похожая на неё: "Байер" любит и умеет играть с мячом.
Прибегая к цифрам - у "Краснодара" есть неплохие шансы, но фаворит все-таки "Байер", особенно после унижения "быков" в Севилье. 60 на 40 процентов в пользу немцев.
Другие интересные матчи
"Галатасарай" - "Бенфика"
Даже учитывая нынешнее состояние, пара остаётся внушительной. Гораздо привычнее нам было бы увидеть этих же соперников в Лиге Чемпионов, но "Галатасарай" сейчас идёт пятым, а "Бенфика" лишь четвертая. Понятно, что с такой формой особенно не разгуляешься: "Галатасарай" в своей группе существенно отстал от "Шальке" и даже проиграл "Локо", а "орлы" не смогли навязать борьбу разбушевавшемуся "Аяксу".
Матч наверняка получится интересным и ярким. Противостояние Португалии и Турции - хороший коктейль для Лиги Европы.
"Лацио" - "Севилья"
Один из главных еврокубковых бойцов опять выходит на охоту. "Севилья" сейчас в роскошной форме. Они идут вторыми в чемпионате, опережая и "Атлетико", и "Реал". Свою группу "Севилья" выиграла, правда, нельзя сказать, что сделала она это однозначно: у испанцев и "Краснодара" оказалось поровну очков, а у оставшегося третьим "Стандарда" всего на два меньше.
Но дверью "Севилья" хлопнула классно. Так, что едва не придавила растерявшийся "Краснодар".
"Лацио" был куда мене убедителен, его обошёл "Айнтрахт", но дать бой испанской команде они наверняка способны.
"Спортинг" - "Вильярреал"
Португальцы сейчас в хорошей форме. В своей группе они заняли второе место, уступив только мощному "Арсеналу" Эмери, а во внутреннем чемпионате их опережает только разошедшийся "Порту". Все шансы на продолжение борьбы есть.
Ну а "Вильярреал" вы сами наверняка видели - они недавно играли против "Спартака". Бодрая и задорная команда, которая так же легко ошибается в обороне, как действует впереди.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Reuters
"Фенербахче" - "Зенит"
Могло быть лучше, а могло быть и намного хуже. С одной стороны турки сейчас находятся в ужасном состоянии и плетутя во внутреннем чемпионате на предпоследнем месте. С другой – турецкие команды всегда доставляют головную боль, в каком бы состоянии они не находились.
Если это делают не футболисты, то болельщики. Про это даже говорить ничего не надо, репутация фанатов из этой страны прекрасно известна любому, даже самому неискушенному любителю футбола.
В этом плане очень хорошо, что первую игру "Зенит" проводит дома. Даже в том случае, если у Семака не получится в первом матче, если команда дрогнет, всегда можно будет наверстать упущенное в Петербурге. В конкретном случае очередность игр наверняка повлияет на результат.
За "Фенербахче", кстати, выступает один из хорошо знакомых нам россиян. Роман Нойштедтер, игрок сборной России, периодически играет в центре обороны турецкого клуба. Будем надеяться, он проявит этическую стойкость и не поделится со своим тренером информацией о слабых местах российских игроков.
Несмотря на то, что до игры еще несколько месяцев, из того глубокого кризиса, в котором сейчас находится "Фенербахче", в любом случае не получится выбраться окончательно. Даже если турецкая команда подтянется, идеальной их форму все равно считать будет нельзя. В этом плане "Зениту" действительно повезло.
Но как бы то ни было питерцам надо что-то делать с собой, поскольку на перерыв "Зенит" ушёл, может, и лидером, но в ужасном состоянии. А если "сине-бело-голубые" будут в порядке, их не остановит даже выздоровевший "Фенербахче". Из-за финансовых трудностей турецкая команда совсем не такая грозная, какой была прежде.
Если говорить о шансах, то здесь 75 на 25 процентов. Главное для питерцев, не испугаться в гостях.
"Краснодар" - "Байер"
Комментаторы, освещавшие жеребьёвку Лиги Европы, как-то легкомысленно отнеслись к тому, что "быкам" будут противостоять "фармацевты". Это далеко не самый удачный вариант из возможных.
Здесь лучше не смотреть на то место, которое эта немецкая команда занимает сейчас в бундеслиге. Да, оно откровенно среднее, но в этом же сезоне многие из нас оптимистически смотрели на "Шальке" и верили, что "Локомотив", может, проблемы и испытает, но брать свое хотя бы в домашней игре должен.
"Байер" последние годы регулярно играл в Лиге Чемпионов - помните, как они обыгрывали ЦСКА? - и выглядели там весьма достойно. Несмотря на то, что немецкая команда считается молодой, у неё достаточно опыта.
На это противостояние будет дополнительно любопытно смотреть из-за стилевой схожести. "Краснодару" противостоит команда, очень похожая на неё: "Байер" любит и умеет играть с мячом.
Прибегая к цифрам - у "Краснодара" есть неплохие шансы, но фаворит все-таки "Байер", особенно после унижения "быков" в Севилье. 60 на 40 процентов в пользу немцев.
Другие интересные матчи
"Галатасарай" - "Бенфика"
Даже учитывая нынешнее состояние, пара остаётся внушительной. Гораздо привычнее нам было бы увидеть этих же соперников в Лиге Чемпионов, но "Галатасарай" сейчас идёт пятым, а "Бенфика" лишь четвертая. Понятно, что с такой формой особенно не разгуляешься: "Галатасарай" в своей группе существенно отстал от "Шальке" и даже проиграл "Локо", а "орлы" не смогли навязать борьбу разбушевавшемуся "Аяксу".
Матч наверняка получится интересным и ярким. Противостояние Португалии и Турции - хороший коктейль для Лиги Европы.
"Лацио" - "Севилья"
Один из главных еврокубковых бойцов опять выходит на охоту. "Севилья" сейчас в роскошной форме. Они идут вторыми в чемпионате, опережая и "Атлетико", и "Реал". Свою группу "Севилья" выиграла, правда, нельзя сказать, что сделала она это однозначно: у испанцев и "Краснодара" оказалось поровну очков, а у оставшегося третьим "Стандарда" всего на два меньше.
Но дверью "Севилья" хлопнула классно. Так, что едва не придавила растерявшийся "Краснодар".
"Лацио" был куда мене убедителен, его обошёл "Айнтрахт", но дать бой испанской команде они наверняка способны.
"Спортинг" - "Вильярреал"
Португальцы сейчас в хорошей форме. В своей группе они заняли второе место, уступив только мощному "Арсеналу" Эмери, а во внутреннем чемпионате их опережает только разошедшийся "Порту". Все шансы на продолжение борьбы есть.
Ну а "Вильярреал" вы сами наверняка видели - они недавно играли против "Спартака". Бодрая и задорная команда, которая так же легко ошибается в обороне, как действует впереди.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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