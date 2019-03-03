Сергей Гуренко: минское "Динамо" сдало матч "Зениту"? Моя совесть здесь чиста

Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит
Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 6 2 0 0 7 4 +3 13
2 Цюрих 6 2 0 0 2 0 +2 10
3 АЕК 6 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 6 0 0 2 2 4 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 6 2 0 0 6 3 +3 18
2 Селтик 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 6 1 0 1 5 4 +1 7
4 Русенборг 6 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 6 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 6 1 0 1 1 1 0 10
3 Бордо 6 0 0 2 1 3 -2 7
4 Копенгаген 6 1 1 0 3 2 +1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 6 2 0 0 6 1 +5 14
2 Фенербахче 6 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 6 1 0 1 1 2 -1 7
4 Андерлехт 6 0 0 2 0 3 -3 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 6 2 0 0 7 2 +5 16
2 Спортинг 6 2 0 0 4 1 +3 13
3 Ворскла 6 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 6 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 6 1 1 0 3 0 +3 12
2 Олимпиакос 6 0 1 1 1 3 -1 10
3 Милан 6 2 0 0 4 1 +3 10
4 Дюделанж 6 0 0 2 0 4 -4 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

Сергей Гуренко: минское "Динамо" сдало матч "Зениту"? Моя совесть здесь чиста

Экс-главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко вспомнил квалификацию Лиги Европы, где его команда после домашней победы над "Зенитом" со счетом 4:0 через неделю в ответном матче проиграла со счетом 1:8.

– Команда к ответному матчу с "Зенитом" была готова идеально. Душа радовалась, когда видел, как ребята тренировались. Все, что готовили к игре, мы отработали. Знаю, футболисты могут ошибаться, вратарь может под рукой пропустить, защитник в свои ворота срезать. Но когда не все игроки выполняли тренерскую установку, то, что мы отрабатывали, это меня больше всего настораживало.

– "Зенит" играл без болельщиков, почти час в меньшинстве после удаления Паредеса. Неужели он и вправду был настолько сильнее "Динамо"?

– Не может за неделю команда так кардинально измениться. За три недели — согласен. Но за неделю — никогда! Мне неинтересно, что и как было в этой игре, кто чем занимался. Для себя я уже все решил. И могу сказать: моя совесть чиста. Готов пройти все проверки, даже публично, на центральном телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз — любые новейшие технологии. Таких случаев еще не было — почему бы не стать первым?

– На послематчевой пресс-конференции вы упомянули "Газпром". Для чего? Это намек?

– Чтобы говорить конкретно, нужны доказательства. У меня их нет. Я понимал, каким будет судейство. Предупреждал ребят: могут быть удаления уже в первом тайме, а то и двойные. Лучше бы они были...

– Удаление было как раз у "Зенита"...

– ...после которого мы и развалились. Это жестокий урок. Но, поверьте, я ничего не мог изменить в той ситуации.

– Юрий Чиж (владелец "Динамо") наблюдал за матчем с трибуны "Петровского". Его реакция на произошедшее? Он заходил в раздевалку?

– Нет. После этого мы не общались с Юрием Александровичем на эту тему.

– То есть у вас произошел конфликт?

– У нас не могло быть конфликта, потому что мы даже не виделись после игры. Слышал, он считает, будто я ее сдал. Но еще раз говорю: готов пройти все процедуры, – сказал Гуренко.

Прессбол
Теги: Зенит Гуренко Динамо Минск
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#47  Makc33   (Сегодня, 13:22)
  • -1
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online

Цитата: капля никотина
Цитата: guns111
Да я смотрю здесь все осведомлены, просто инсайдерский кружок.

Да не смотри - закрой глаза как Бендер и сделай вид что ничего такого нет в природе. Как у классика - "Остап закрыл глаза рукой и тут же с неудовольствием вспомнил, что так делывал и Паниковский, когда ему грозила беда..."

Оно итак случится - когда время придет. Просто традиционный сбор компромата. А соберут все - до копеечки. Питерские неизбежно все ведут к тому, что их будут люто ненавидеть и снаружи и внутри. И все - песдец, тут уже просто некуда деваться. И вашу Зину вытащат за патлы в тот же миг - до крови нахлебаетесь.

А ща трещите - требуйте "доказательства".

Гы-гы....

Этих мразей питерских и так уже ненавидят
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#46  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:21)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: guns111
Каждый год это предсказываешь. Точную дату назовешь или так и будешь писдоболить ежегодно?

За точными датами к Семену и прочим плюшевым пророкам.

Я не предсказываю - я просто говорю что будет. А верит кто-то или нет - глубоко поxyй. Вы все равно не люди, а безмозглый перегной, который буквы с трудом различает. Меня тошнит от вас.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#45  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:19)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Вас Ливерпуль ипал в жёсткой форме, это подкуп или вы по обоюдному согласию?

Мы были намного слабее.
Наверно,как Бавария,по сравнению с Зенитом


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#44  guns111  Выборг (Сегодня, 13:18)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Оно итак случится - когда время придет.

Каждый год это предсказываешь. Точную дату назовешь или так и будешь писдоболить ежегодно?


--------------------
Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#43  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:17)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Все уже закончилосб

Поэтому и название турнира сразу поменяли?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#42  guns111  Выборг (Сегодня, 13:16)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Которая иппла в тот год всё и вся.

Вас Ливерпуль ипал в жёсткой форме, это подкуп или вы по обоюдному согласию?


--------------------
Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#41  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:16)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: guns111
Да я смотрю здесь все осведомлены, просто инсайдерский кружок.

Да не смотри - закрой глаза как Бендер и сделай вид что ничего такого нет в природе. Как у классика - "Остап закрыл глаза рукой и тут же с неудовольствием вспомнил, что так делывал и Паниковский, когда ему грозила беда..."

Оно итак случится - когда время придет. Просто традиционный сбор компромата. А соберут все - до копеечки. Питерские неизбежно все ведут к тому, что их будут люто ненавидеть и снаружи и внутри. И все - песдец, тут уже просто некуда деваться. И вашу Зину вытащат за патлы в тот же миг - до крови нахлебаетесь.

А ща трещите - требуйте "доказательства".

Гы-гы....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#40  guns111  Выборг (Сегодня, 13:15)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
И до сих пор все продолжается - сколько лет уже.

Пистобола уже отправили на покой

Цитата: капля никотина
И до сих пор все продолжается - сколько лет уже.

После появления в испанской прессе этой информации УЕФА начал расследование. В мае 2010 года представитель организации заявил, что руководство европейского футбола не нашло доказательств подкупа немецкой команды.

Все уже закончилосб, отдыхай болезный


--------------------
Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#39  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:11)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Как так, великая бавария и 4-0

Которая иппла в тот год всё и вся.
Кан рассказывает до сих пор всем-"Чудеса"


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#38  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:11)
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Cotiche
Понятно. Кот всегда говорил и не только он один, что политика это грязь.Спорт вне политики.

Вы с кожей блеать сначала разберитесь, питекантропы немытые. Туда же, блеать - "вне политики"... Вы вне вообще, во всем, в-принципе..... Кухаркины дети спuздившие золото барина.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#37  guns111  Выборг (Сегодня, 13:09)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
А они не поднимали???

Да я смотрю здесь все осведомлены, просто инсайдерский кружок.
Цитата: капля никотина
И сколько мы например знаем скандалов про матч с Манчестером???

Тут в счете разница. Как так, великая бавария и 4-0 на Петровском, чудеса.


--------------------
Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#36  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:08)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
бомжавый уёбищ

Без мягкого знака ещё лучше смотрится.
Котице,ты тоже такой


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#35  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:08)
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: guns111
Будь у европейцев такие факты, они бы уже давно подняли вой, далеко ходить не надо.

А они не поднимали??? Официальное расследование УЕФА, уголовка с несколькими посадками авторитетных тамбовских пацанов (еще идет расследование - и очень скурпулезно), обыски у игроков и руководства Баварии, расследования главных СМИ Италии, Испании, Германии - ну ниxyя себе не вой. И до сих пор все продолжается - сколько лет уже.

И сколько мы например знаем скандалов про матч с Манчестером???

Цитата: guns111
утверждаешь о чем-то, предоставляй неоспоримые доказательства,

Валере набери - он тоже краешком прошел по этому делу. Еле выпрыгнул - спасибо Федуну.

Телефон есть???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#34  Cotiche   (Сегодня, 13:04)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
«Паис» — испанская ежедневная общественно-политическая газета. Выпускается с 1976 года. Является самой читаемой, после Marca, газетой Испании — разовый тираж составляет около 430 000 экземпляров.

Понятно. Кот всегда говорил и не только он один, что политика это грязь.Спорт вне политики.Увы только лозунг.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#33  anonymous   (Сегодня, 12:59)
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: guns111
Заруби у себя на носу недоносок, утверждаешь о чем-то, предоставляй неоспоримые доказательства

ты прав, всё это заговор против великого Зенита, испанцы обиделись, хотя с чего им то?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#32  guns111  Выборг (Сегодня, 12:57)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
дело уголовное ещё идёт, факты все есть

ааа,ну тогда ладно. Ты же у нас испанский следак.
Заруби у себя на носу недоносок, утверждаешь о чем-то, предоставляй неоспоримые доказательства, либо закрой свое ибло .
Смело можешь делать второе.


--------------------
Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#31  anonymous   (Сегодня, 12:55)
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Cotiche
Ай Пэйс- что это?

«Паис» — испанская ежедневная общественно-политическая газета. Выпускается с 1976 года. Является самой читаемой, после Marca, газетой Испании — разовый тираж составляет около 430 000 экземпляров.
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#30  капля никотина  Москва (Сегодня, 12:54)
  • 0
  •  (8)
online

Совесть чиста - это хорошо. Как насчет банковского счета???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#29  guns111  Выборг (Сегодня, 12:52)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nami-sv
Глупец,ты про какие записи?Хватит включать дурачка!Ваша группа питерских товарисчей умеет когда надо.Спроси у Сердюкова с Васильевой про доказательства...
А дельцов и подобных дел у вас переизбыток.

Про записи телефонных разговоров, хотя ясно что ваши опесдолы только последние сообщения читают, не вникая в суть вопроса


--------------------
Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#28  Cotiche   (Сегодня, 12:52)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
ElPais, очень солидное издание, добавило, что зовут хваставшегося по телефону российского бандюка Г

Не читайте советских газет до обеда(с)Хоть кол на голове теши им. Журналюхи такие доверительные люди , в церковь ходит не надо, господа. Всегда пишут все как есть. И плевать им на тиражи и борьбу за читателей любой ценой - истина дороже)
Ай Пэйс- что это?
---- По сути. 8-1 не должен так уж волновать . При счете 6-1 бульбаши бросили играть. И Зенит буквально в доп.время забил еще 2 банки. Ну да, 0-7 то свербит у некоторых до сих пор)
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#27  ШаХерезада   (Сегодня, 12:49)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
Хватит включать дурачка!

кОГДА РОЖДАЕТСЯ БОМЖ, ЕМУ СРАЗУ ССУТ В ГЛАЗА. у НИХ ВОН И НЕГР - НЕ НЕГР


--------------------
Кто всегда стоит jossом кверху?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#26  Makc33   (Сегодня, 12:46)
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: anonymous
Цитата: guns111
Имена окуенные, почему не Иван Иванов или Петор Сидоров?

сразу видно ты не 90ых, чучело, Гена Петров - лидер тамбовской ОПГ
Цитата: guns111
Будь у европейцев такие факты, они бы уже давно подняли вой, далеко ходить не надо.

дело уголовное ещё идёт, факты все есть

Да это же пидерский недоносок ,кому ты обьясняешь, это же стадо
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#25  nami-sv   (Сегодня, 12:45)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: anonymous
сделай запрос в испанскую полицию, бомжавый уёбищ

ElPais, очень солидное издание, добавило, что зовут хваставшегося по телефону российского бандюка Геннадий Петров. Называл он сумму в 50 миллионов, снова без уточнений условных единиц. К тому же один из его сообщников, Леонид Христофоров, заранее сообщал своему «соратнику» по ОПГ счет полуфинального матча «Зенит» - «Бавария». А известный своими процессами над баскскими террористами-сепаратистами (мне вот интересно, сейчас бы их в России ополченцами и патриотами назвали бы, как вот курдских боевиков были резко переименовали) судья Бальтасар Гарсон, выписавший ордер на арест парочки десятков триколоров, находящихся в Испании, которых подозревали к причастности к тамбовско-малышевской ОПГ, уже направил собранную информацию в немецкую прокуратуру.

Понятно, еще один пиздобол-пустослов. Записи где, чучело?
Есть запись, где тебя рожали над унитазом, опровергай

Глупец,ты про какие записи?Хватит включать дурачка!Ваша группа питерских товарисчей умеет когда надо.Спроси у Сердюкова с Васильевой про доказательства...
А дельцов и подобных дел у вас переизбыток.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#24  junga  Сочи (Сегодня, 12:44)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Только слепой и тупой не увидит, что это логичная отмазка провала Гуренки как тренера, кто смотрел матч, а не тупо счет, все по игре, Зенит сыграл в свою силу, от атаки и все залетало, (как у динамо в Минске) никто ничего не сливал, кроме как недотренер дрезинский сам себя опозорил, чистейший тренерский проигрыш, приехали охранять 4 банки с трясущимися ногами. И после такого провала что еще остаётся физруку кроме как пенять на высшие силы заговоры и газпром, тряпка он гнилая а не тренер


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#23  anonymous   (Сегодня, 12:43)
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: guns111
Имена окуенные, почему не Иван Иванов или Петор Сидоров?

сразу видно ты не 90ых, чучело, Гена Петров - лидер тамбовской ОПГ
Цитата: guns111
Будь у европейцев такие факты, они бы уже давно подняли вой, далеко ходить не надо.

дело уголовное ещё идёт, факты все есть
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#22  guns111  Выборг (Сегодня, 12:42)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
Цитата: guns111
Понятно, еще один пиздобол-пустослов. Записи где, чучело?

ты тупорылый, глорёныш, дело уголовное против тамбовско-малышевских ещё идёт, чтобы получить записи, сделай запрос в испанскую полицию с подписью "от гунса11-глора, хочу записи-не верю"

Залупа ты конская.
Будь у европейцев такие факты, они бы уже давно подняли вой, далеко ходить не надо.
Имена окуенные, почему не Иван Иванов или Петор Сидоров?
А судя по этой куйне все становится на свои места
(мне вот интересно, сейчас бы их в России ополченцами и патриотами назвали бы, как вот курдских боевиков были резко переименовали)
Понятно, кто эту заказушку писал. Песдуй лесом, хуеплет

Цитата: Makc33
так и будете жить в нищите и сосать йух.

Так вот как ты существуешь))


--------------------
Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#21  Makc33   (Сегодня, 12:41)
  • 0
  •  (6)
online

Вот пока вы тупое, уебищное ,пидерское быдло будете так думать, так и будете жить в нищите и сосать йух. Потому что вы терпилы по жизни вам ссут в глаза а вы радостно киваете своими тупыми головами, и баранам не понятно что это все за ваш же счет И попробуйте скажите что это не так
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#20  anonymous   (Сегодня, 12:38)
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: guns111
Понятно, еще один пиздобол-пустослов. Записи где, чучело?

ты тупорылый, глорёныш, дело уголовное против тамбовско-малышевских ещё идёт, чтобы получить записи, сделай запрос в испанскую полицию с подписью "от гунса11-глора, хочу записи-не верю"
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#19  guns111  Выборг (Сегодня, 12:32)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
сделай запрос в испанскую полицию, бомжавый уёбищ

ElPais, очень солидное издание, добавило, что зовут хваставшегося по телефону российского бандюка Геннадий Петров. Называл он сумму в 50 миллионов, снова без уточнений условных единиц. К тому же один из его сообщников, Леонид Христофоров, заранее сообщал своему «соратнику» по ОПГ счет полуфинального матча «Зенит» - «Бавария». А известный своими процессами над баскскими террористами-сепаратистами (мне вот интересно, сейчас бы их в России ополченцами и патриотами назвали бы, как вот курдских боевиков были резко переименовали) судья Бальтасар Гарсон, выписавший ордер на арест парочки десятков триколоров, находящихся в Испании, которых подозревали к причастности к тамбовско-малышевской ОПГ, уже направил собранную информацию в немецкую прокуратуру.

Понятно, еще один пиздобол-пустослов. Записи где, чучело?
Есть запись, где тебя рожали над унитазом, опровергай


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Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#18  ШаХерезада   (Сегодня, 12:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что вы распериживались? Зато один матч - и у минского Динамо никаких проблем с бюджетом года на два... smile Как будто это редкий случай, Оренбург, хАнжи, домашний матч Уфы в Питере, Тосно joy Не оскудеет карман берущего!
Коль уже в товарищеском кубке Зине приходится на коленях плолзать "Валера! Ну хоть ты трешку не отгружай, пожалей бездомного, что тебе, не хватило в Кубке России трешки, нам отгруженой? А мы тебе Новосельцева, хороший Новосельцев, годный, почти болотными газами не пропитаный. Как все Новосельцовы, в Питер по пьяни прилетел - у них каждый Новый Год традиция - из бани - по бабам в Питер" smile


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Кто всегда стоит jossом кверху?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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