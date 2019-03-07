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(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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"Арсенал" и "Челси" встретятся в финале?



 

«Славия» подобралась к полуфиналу ближе, чем «Наполи». «Арсенал» и «Челси» идут дальше

Английские гранды предсказуемо шагнули в полуфинал, но голевая перестрелка завязалась не там, где её ждали. Матео Ковачич показал, почему «Зениту» не стоит на него тратиться, а «Наполи» не показал ничего.


Фото: NurPhoto / Getty

Пусть забьют четыре

«Арсенал» очень правильно начал матч: пока у гостей были силы на высокий прессинг, они очень здорово пользовались этим инструментом и старались не выпускать «Наполи» с хозяйской половины поля. Лондонцы явно были нацелены на быстрый гол, который поставил бы неаполитанцев в безнадёжное положение.

Моментов у ворот Мерета не возникало, однако «Арсенал» чувствовал себя вполне комфортно, это не ему нужно было отыгрываться. Но после контратаки «Наполи», которую начал и разогнал Кулибали, команда Эмери стала играть осторожнее и попыталась предоставить Ляказетту с Обамеянгом пространство.

Результат же дал штрафной, с которого шикарно пробил Ляказетт, поймавший странного Мерета на противоходе. И вот теперь «Наполи», почти не создававший моментов, должен был попытаться каким-то образом забить четыре.

Ходы Анчелотти

В перерыве хозяевам нужна была какая-то дикая встряска, но, похоже, футболисты уже совсем не верили в возможность отыграться. Дон Карло сделал Кальехона правым защитником, заменив нашего хорошего знакомого Максимовича аж на Мертенса. А вскоре Юнес поменял Инсинье – капитана, лучшего воспитанника, любимца болельщиков. Сам Лоренцо ещё долго стоял отдельно от всех, не присаживаясь на скамейку. Ругался, пинал бутылки и нетерпеливо ждал финального свистка, как и все, не понимая своей замены.



Милостивый Милик

«Наполи» нужно было с чего-то начать, ну или хотя бы не проиграть при своих болельщиках и второй матч, но «Арсеналу» не составило труда припарковать автобус и дождаться финального свистка. Милику всё-таки создали пару моментов внутри штрафной, однако лучший шанс даже не завершился ударом.

Из 19 ударов «Наполи» всего 3 пришлись в створ, запомнилось примерно столько же угроз. В обеих встречах казалось, что встречались команды разного уровня. Однако непонятно, как тогда тот же самый «Наполи» осенью на равных бился с «Ливерпулем» и «ПСЖ».

Лига Европы

1/4 финала

Матч 1 - 0:2

"Наполи" – "Арсенал" 0:1

Гол: Ляказетт, 36


"Наполи": Мерет, Максимович (Мертенс, 46), Кирикеш, Кулибали, Гулям (Марио Руй, 71), Кальехон, Аллан, Зелиньски, Руис, Инсинье (Юнес, 61), Милик.

"Арсенала": Чех, Мэйтланд-Найлс, Сократис, Косельни, Монреаль, Колашинац, Торрейра, Джака (Эль-Ненни, 61), Рэмси (Мхитарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).

Предупреждения: Инсинье, 43, Чех, 74, Кальехон, 90

Педро разорвал «Славию»

Чешскую команду на «Стэмфорд Бридж» сразу же накрыла буря: Педро рвал-метал как в лучшие годы в «Барселоне», взаимодействуя с партнёрами и открываясь под их передачи. К 27-й минуте испанец оформил дубль, помог Жиру утвердиться в качестве лучшего бомбардира турнира, а также сделал клоуна из защитника Дели. Бедняга забил вместо Педро после того, как мяч отскочил в него от штанги. Азару даже не пришлось включаться в игру – на этот раз за него всё делал Педро.

Шевчик – мини-Шевченко?

Казалось, что зрители наблюдают унижение чешских выскочек, которые заковыряли гол с углового и были таковы. Но пока игроки «Челси» отходили ко сну и думали о предстоящей игре с «Бёрнли», Шевчик в начале второго тайма разразился голами-близнецами. Разница лишь в ногах и углах, а декорации были теми же: правый полуфланг за линией штрафной, Ковачич и самый дорогой вратарь мира в роли статистов. Именно хорват, которого сегодня начали сватать в «Зенит», дважды не накрыл чешского героя. Кстати, на счету Петра ещё и голевая передача на Соучека.


Фото: официальный сайт УЕФА


Таким образом, пока «Наполи» не надеялся забить 4, «Славии» оставалось всего лишь довести счёт до 4:5. И, по крайней мере, сравнивать его должен был снова Шевчик, но не подстроился под шикарный пас с фланга а-ля Денис Черышев недельной давности.

Но «Челси» собрался и всё-таки довёл дело до победы, Сарри даже выпустил Жоржиньо для установления контроля. Но «Славия» всё равно должна будет вспоминать визит на «Стэмфорд Бридж» с тёплой ностальгией. Пражане провели великолепный сезон, а Шевчик уже заготовил истории для внуков.

Лига Европы

1/4 финала

Матч 1 - 1:0

"Челси" – "Славия" П 4:3

Голы: Педро, 5, Дели, 10 (аг), Жиру, 17, Педро, 27 - Соучек, 26, Шевчик, 51, Шевчик, 55.


"Челси": Кепа, Давид Луис, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Баркли (Жоржиньо, 70), Азар (Виллиан, 65), Педро (Хадсон-Одои, 87), Жиру.

"Славия": Коларж, Дели, Нгадеу-Нгаджуи, Боржил, Кудела, Соучек, Крал, Змргал (Шкода, 85), Масопуст (Олайинка, 53), Траоре, Шевчик (Стох, 78).

Предупреждения: Канте, 34, Соучек, 53, Кудела, 73, Эмерсон, 75, Кепа, 83, Давид Луис, 90.

А дальше-то что?

Унаи Эмери встретится со своей бывшей командой (правда, Лигу Европы он узурпировал с другой), а «Челси» сразится с ярким и в то же время зрелым «Айнтрахтом», единственной гордостью Германии в этом евросезоне. В полуфинале английские топы не пересекутся, однако такая пара вполне вырисовывается в финале.

И это не только интересно само по себе, а ещё и повышает престиж турнира – совсем недавно английские гранды позволяли себе относиться к Лиге Европы как к обузе, но теперь, когда на кону путёвка в Лигу чемпионов, побеждают реально лучшие, а не те, кому это интереснее.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Арсенал Челси Славия Наполи Анчелотти Ковачич
Сегодня, 00:38
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