«Славия» подобралась к полуфиналу ближе, чем «Наполи». «Арсенал» и «Челси» идут дальше

|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
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«Славия» подобралась к полуфиналу ближе, чем «Наполи». «Арсенал» и «Челси» идут дальше
Английские гранды предсказуемо шагнули в полуфинал, но голевая перестрелка завязалась не там, где её ждали. Матео Ковачич показал, почему «Зениту» не стоит на него тратиться, а «Наполи» не показал ничего.
Пусть забьют четыре
«Арсенал» очень правильно начал матч: пока у гостей были силы на высокий прессинг, они очень здорово пользовались этим инструментом и старались не выпускать «Наполи» с хозяйской половины поля. Лондонцы явно были нацелены на быстрый гол, который поставил бы неаполитанцев в безнадёжное положение.
Моментов у ворот Мерета не возникало, однако «Арсенал» чувствовал себя вполне комфортно, это не ему нужно было отыгрываться. Но после контратаки «Наполи», которую начал и разогнал Кулибали, команда Эмери стала играть осторожнее и попыталась предоставить Ляказетту с Обамеянгом пространство.
Результат же дал штрафной, с которого шикарно пробил Ляказетт, поймавший странного Мерета на противоходе. И вот теперь «Наполи», почти не создававший моментов, должен был попытаться каким-то образом забить четыре.
Ходы Анчелотти
В перерыве хозяевам нужна была какая-то дикая встряска, но, похоже, футболисты уже совсем не верили в возможность отыграться. Дон Карло сделал Кальехона правым защитником, заменив нашего хорошего знакомого Максимовича аж на Мертенса. А вскоре Юнес поменял Инсинье – капитана, лучшего воспитанника, любимца болельщиков. Сам Лоренцо ещё долго стоял отдельно от всех, не присаживаясь на скамейку. Ругался, пинал бутылки и нетерпеливо ждал финального свистка, как и все, не понимая своей замены.
Милостивый Милик
«Наполи» нужно было с чего-то начать, ну или хотя бы не проиграть при своих болельщиках и второй матч, но «Арсеналу» не составило труда припарковать автобус и дождаться финального свистка. Милику всё-таки создали пару моментов внутри штрафной, однако лучший шанс даже не завершился ударом.
Из 19 ударов «Наполи» всего 3 пришлись в створ, запомнилось примерно столько же угроз. В обеих встречах казалось, что встречались команды разного уровня. Однако непонятно, как тогда тот же самый «Наполи» осенью на равных бился с «Ливерпулем» и «ПСЖ».
"Наполи": Мерет, Максимович (Мертенс, 46), Кирикеш, Кулибали, Гулям (Марио Руй, 71), Кальехон, Аллан, Зелиньски, Руис, Инсинье (Юнес, 61), Милик.
"Арсенала": Чех, Мэйтланд-Найлс, Сократис, Косельни, Монреаль, Колашинац, Торрейра, Джака (Эль-Ненни, 61), Рэмси (Мхитарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).
Предупреждения: Инсинье, 43, Чех, 74, Кальехон, 90
Педро разорвал «Славию»
Чешскую команду на «Стэмфорд Бридж» сразу же накрыла буря: Педро рвал-метал как в лучшие годы в «Барселоне», взаимодействуя с партнёрами и открываясь под их передачи. К 27-й минуте испанец оформил дубль, помог Жиру утвердиться в качестве лучшего бомбардира турнира, а также сделал клоуна из защитника Дели. Бедняга забил вместо Педро после того, как мяч отскочил в него от штанги. Азару даже не пришлось включаться в игру – на этот раз за него всё делал Педро.
Шевчик – мини-Шевченко?
Казалось, что зрители наблюдают унижение чешских выскочек, которые заковыряли гол с углового и были таковы. Но пока игроки «Челси» отходили ко сну и думали о предстоящей игре с «Бёрнли», Шевчик в начале второго тайма разразился голами-близнецами. Разница лишь в ногах и углах, а декорации были теми же: правый полуфланг за линией штрафной, Ковачич и самый дорогой вратарь мира в роли статистов. Именно хорват, которого сегодня начали сватать в «Зенит», дважды не накрыл чешского героя. Кстати, на счету Петра ещё и голевая передача на Соучека.
Таким образом, пока «Наполи» не надеялся забить 4, «Славии» оставалось всего лишь довести счёт до 4:5. И, по крайней мере, сравнивать его должен был снова Шевчик, но не подстроился под шикарный пас с фланга а-ля Денис Черышев недельной давности.
Но «Челси» собрался и всё-таки довёл дело до победы, Сарри даже выпустил Жоржиньо для установления контроля. Но «Славия» всё равно должна будет вспоминать визит на «Стэмфорд Бридж» с тёплой ностальгией. Пражане провели великолепный сезон, а Шевчик уже заготовил истории для внуков.
"Челси": Кепа, Давид Луис, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Баркли (Жоржиньо, 70), Азар (Виллиан, 65), Педро (Хадсон-Одои, 87), Жиру.
"Славия": Коларж, Дели, Нгадеу-Нгаджуи, Боржил, Кудела, Соучек, Крал, Змргал (Шкода, 85), Масопуст (Олайинка, 53), Траоре, Шевчик (Стох, 78).
Предупреждения: Канте, 34, Соучек, 53, Кудела, 73, Эмерсон, 75, Кепа, 83, Давид Луис, 90.
А дальше-то что?
Унаи Эмери встретится со своей бывшей командой (правда, Лигу Европы он узурпировал с другой), а «Челси» сразится с ярким и в то же время зрелым «Айнтрахтом», единственной гордостью Германии в этом евросезоне. В полуфинале английские топы не пересекутся, однако такая пара вполне вырисовывается в финале.
И это не только интересно само по себе, а ещё и повышает престиж турнира – совсем недавно английские гранды позволяли себе относиться к Лиге Европы как к обузе, но теперь, когда на кону путёвка в Лигу чемпионов, побеждают реально лучшие, а не те, кому это интереснее.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: NurPhoto / Getty
Пусть забьют четыре
«Арсенал» очень правильно начал матч: пока у гостей были силы на высокий прессинг, они очень здорово пользовались этим инструментом и старались не выпускать «Наполи» с хозяйской половины поля. Лондонцы явно были нацелены на быстрый гол, который поставил бы неаполитанцев в безнадёжное положение.
Моментов у ворот Мерета не возникало, однако «Арсенал» чувствовал себя вполне комфортно, это не ему нужно было отыгрываться. Но после контратаки «Наполи», которую начал и разогнал Кулибали, команда Эмери стала играть осторожнее и попыталась предоставить Ляказетту с Обамеянгом пространство.
Результат же дал штрафной, с которого шикарно пробил Ляказетт, поймавший странного Мерета на противоходе. И вот теперь «Наполи», почти не создававший моментов, должен был попытаться каким-то образом забить четыре.
Ходы Анчелотти
В перерыве хозяевам нужна была какая-то дикая встряска, но, похоже, футболисты уже совсем не верили в возможность отыграться. Дон Карло сделал Кальехона правым защитником, заменив нашего хорошего знакомого Максимовича аж на Мертенса. А вскоре Юнес поменял Инсинье – капитана, лучшего воспитанника, любимца болельщиков. Сам Лоренцо ещё долго стоял отдельно от всех, не присаживаясь на скамейку. Ругался, пинал бутылки и нетерпеливо ждал финального свистка, как и все, не понимая своей замены.
The thing do Insigne like feem #NAPARS pic.twitter.com/6EIahwApWH— Tai Agent (@Sir_teey) April 18, 2019
Милостивый Милик
«Наполи» нужно было с чего-то начать, ну или хотя бы не проиграть при своих болельщиках и второй матч, но «Арсеналу» не составило труда припарковать автобус и дождаться финального свистка. Милику всё-таки создали пару моментов внутри штрафной, однако лучший шанс даже не завершился ударом.
Из 19 ударов «Наполи» всего 3 пришлись в створ, запомнилось примерно столько же угроз. В обеих встречах казалось, что встречались команды разного уровня. Однако непонятно, как тогда тот же самый «Наполи» осенью на равных бился с «Ливерпулем» и «ПСЖ».
Лига Европы
1/4 финала
Матч 1 - 0:2
"Наполи" – "Арсенал" 0:1
Гол: Ляказетт, 36
1/4 финала
Матч 1 - 0:2
"Наполи" – "Арсенал" 0:1
Гол: Ляказетт, 36
"Наполи": Мерет, Максимович (Мертенс, 46), Кирикеш, Кулибали, Гулям (Марио Руй, 71), Кальехон, Аллан, Зелиньски, Руис, Инсинье (Юнес, 61), Милик.
"Арсенала": Чех, Мэйтланд-Найлс, Сократис, Косельни, Монреаль, Колашинац, Торрейра, Джака (Эль-Ненни, 61), Рэмси (Мхитарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).
Предупреждения: Инсинье, 43, Чех, 74, Кальехон, 90
Педро разорвал «Славию»
Чешскую команду на «Стэмфорд Бридж» сразу же накрыла буря: Педро рвал-метал как в лучшие годы в «Барселоне», взаимодействуя с партнёрами и открываясь под их передачи. К 27-й минуте испанец оформил дубль, помог Жиру утвердиться в качестве лучшего бомбардира турнира, а также сделал клоуна из защитника Дели. Бедняга забил вместо Педро после того, как мяч отскочил в него от штанги. Азару даже не пришлось включаться в игру – на этот раз за него всё делал Педро.
Шевчик – мини-Шевченко?
Казалось, что зрители наблюдают унижение чешских выскочек, которые заковыряли гол с углового и были таковы. Но пока игроки «Челси» отходили ко сну и думали о предстоящей игре с «Бёрнли», Шевчик в начале второго тайма разразился голами-близнецами. Разница лишь в ногах и углах, а декорации были теми же: правый полуфланг за линией штрафной, Ковачич и самый дорогой вратарь мира в роли статистов. Именно хорват, которого сегодня начали сватать в «Зенит», дважды не накрыл чешского героя. Кстати, на счету Петра ещё и голевая передача на Соучека.
Фото: официальный сайт УЕФА
Таким образом, пока «Наполи» не надеялся забить 4, «Славии» оставалось всего лишь довести счёт до 4:5. И, по крайней мере, сравнивать его должен был снова Шевчик, но не подстроился под шикарный пас с фланга а-ля Денис Черышев недельной давности.
Но «Челси» собрался и всё-таки довёл дело до победы, Сарри даже выпустил Жоржиньо для установления контроля. Но «Славия» всё равно должна будет вспоминать визит на «Стэмфорд Бридж» с тёплой ностальгией. Пражане провели великолепный сезон, а Шевчик уже заготовил истории для внуков.
Лига Европы
1/4 финала
Матч 1 - 1:0
"Челси" – "Славия" П 4:3
Голы: Педро, 5, Дели, 10 (аг), Жиру, 17, Педро, 27 - Соучек, 26, Шевчик, 51, Шевчик, 55.
1/4 финала
Матч 1 - 1:0
"Челси" – "Славия" П 4:3
Голы: Педро, 5, Дели, 10 (аг), Жиру, 17, Педро, 27 - Соучек, 26, Шевчик, 51, Шевчик, 55.
"Челси": Кепа, Давид Луис, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Баркли (Жоржиньо, 70), Азар (Виллиан, 65), Педро (Хадсон-Одои, 87), Жиру.
"Славия": Коларж, Дели, Нгадеу-Нгаджуи, Боржил, Кудела, Соучек, Крал, Змргал (Шкода, 85), Масопуст (Олайинка, 53), Траоре, Шевчик (Стох, 78).
Предупреждения: Канте, 34, Соучек, 53, Кудела, 73, Эмерсон, 75, Кепа, 83, Давид Луис, 90.
А дальше-то что?
Унаи Эмери встретится со своей бывшей командой (правда, Лигу Европы он узурпировал с другой), а «Челси» сразится с ярким и в то же время зрелым «Айнтрахтом», единственной гордостью Германии в этом евросезоне. В полуфинале английские топы не пересекутся, однако такая пара вполне вырисовывается в финале.
И это не только интересно само по себе, а ещё и повышает престиж турнира – совсем недавно английские гранды позволяли себе относиться к Лиге Европы как к обузе, но теперь, когда на кону путёвка в Лигу чемпионов, побеждают реально лучшие, а не те, кому это интереснее.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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