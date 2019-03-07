Дрис Мертенс: не знаю, чего не хватает "Наполи", чтобы побеждать в еврокубках

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс поделился мнением о результате ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против английского "Арсенала".В этом противостоянии оба матча остались за "Арсеналом". В первой игре англичане оказались сильнее, выиграв 2:0. Во второй встрече команда обеспечила себе путевку в полуфинал турнира, победив со счетом 1:0."В первые 10-15 минут у нас было несколько хороших моментов открыть счет, всё могло измениться. Затем мы пропустили. В перерыве говорили о том, что верим в успех, потому что не так уж "Арсенал" и силен. Между нашими командами нет большой разницы – неудачно сыграли в гостях.Не знаю, чего не хватает "Наполи", чтобы побеждать в еврокубках. Мы хорошо делаем свою работу, болельщики не должны нас критиковать. Вторые в чемпионате, а из Лиги чемпионов вылетели из-за одного гола" — цитирует форварда Football Italia.