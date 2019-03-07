Игрок "Челси" может не сыграть в финале Лиги Европы

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик может пропустить финальный матч Лиги Европы против "Арсенала".Это связано с повреждением, полученным спортсменом в товарищеском матче с "Нью-Инглэнд Революшн" в американском Бостоне. Лофтус-Чик после неудачного приземления подвернул лодыжку, передает Evening Standard.Теперь участие полузащитника в финале Лиги Европы находится под вопросом.