Линекер - о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы: о господи...

Бывший нападающий сборной Англии, ведущий BBC Гари Линекер лаконично высказался о пропуске полузащитником "Арсенала" Генрихом Мхитаряном финала Лиги Европы.

"О господи", - написал Линекер в Твиттере.

Встреча пройдет в столице Азербайджана Баку, армянин Мхитарян не поедет на игру из соображений безопасности.
Теги: Линекер Мхитарян Арсенал
Сегодня, 15:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама