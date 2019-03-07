Линекер - о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы: о господи...

Бывший нападающий сборной Англии, ведущий BBC Гари Линекер лаконично высказался о пропуске полузащитником "Арсенала" Генрихом Мхитаряном финала Лиги Европы."О господи", - написал Линекер в Твиттере.Встреча пройдет в столице Азербайджана Баку, армянин Мхитарян не поедет на игру из соображений безопасности.