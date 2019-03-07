Гурам Аджоев: к ЛЕ со стадионом в Туле всё будет нормально - ехать в Химки не придётся
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев заверил, что в следующем сезоне команда будет проводить домашние матчи Лиги Европы на домашнем стадионе.
"Со стадионом в Туле под Лигу Европы всё будет в порядке — замечания есть, но они не очень значительные, мы их исправим, и всё будет нормально. Ни в какие Химки ехать не придётся, к нам приезжали из УЕФА, мы прошли лицензирование, так что всё будет как положено", - цитирует Аджоева "Чемпионат".
"Со стадионом в Туле под Лигу Европы всё будет в порядке — замечания есть, но они не очень значительные, мы их исправим, и всё будет нормально. Ни в какие Химки ехать не придётся, к нам приезжали из УЕФА, мы прошли лицензирование, так что всё будет как положено", - цитирует Аджоева "Чемпионат".