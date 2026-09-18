Полузащитник "Краснодара" - о матче с "Оренбургом": хотя бы не поражение

- Для нас этот результат не является чем-то хорошим, потому что сыграли вничью.
В любом случае, хотя бы не поражение. Мы знали, что матч будем сложным из-за поля, соперника. Все факторы сложные. Должны были адаптироваться к этому, - приводит слова Аугусто "Матч ТВ".
Вчера, 17 сентября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:0. Южане в третьей встрече кряду в чемпионате России сыграли вничью.
На данный момент команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги "быки" сыграют на домашнем стадионе с петербургским "Зенитом".