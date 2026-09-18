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Полузащитник "Краснодара" - о матче с "Оренбургом": хотя бы не поражение

Полузащитник "Краснодара" Дуглас Аугусто высказался о результате матча с "Оренбургом" (0:0).
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Аугусто, результат матча с "Оренбургом" не является хорошим для "Краснодара", но южане хотя бы не проиграли.

- Для нас этот результат не является чем-то хорошим, потому что сыграли вничью.

В любом случае, хотя бы не поражение. Мы знали, что матч будем сложным из-за поля, соперника. Все факторы сложные. Должны были адаптироваться к этому, - приводит слова Аугусто "Матч ТВ".

Вчера, 17 сентября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:0. Южане в третьей встрече кряду в чемпионате России сыграли вничью.

На данный момент команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги "быки" сыграют на домашнем стадионе с петербургским "Зенитом".

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