Жоржиньо: это был тяжелый сезон, и мы заслужили этот тилул

Полузащитник "Челси" Жоржиньо прокомментировал победу над "Арсеналом" в финале Лиги Европы."Прекрасные эмоции. Это был тяжелый сезон, и мы заслужили этот тилул. Мы провели отличный год. Что касается критики, то это нормально, это футбол. Благодарен всем за поддержку. Благодарю свою супругу и детей, которые, к сожалению, не смогли приехать сюда из-за большой неразберихи", - цитирует хавбека Sky Sport Italia.