Жоржиньо: это был тяжелый сезон, и мы заслужили этот тилул

Полузащитник "Челси" Жоржиньо прокомментировал победу над "Арсеналом" в финале Лиги Европы.

"Прекрасные эмоции. Это был тяжелый сезон, и мы заслужили этот тилул. Мы провели отличный год. Что касается критики, то это нормально, это футбол. Благодарен всем за поддержку. Благодарю свою супругу и детей, которые, к сожалению, не смогли приехать сюда из-за большой неразберихи", - цитирует хавбека Sky Sport Italia.
Теги: Жоржиньо Челси Арсенал
Сегодня, 12:53
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