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Украинского футболиста дисквалифицировали за расизм

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать украинского голкипера латвийского клуба "Вентспилс" Константина Махновского на 10 еврокубковых матчей за проявление расизма, сообщает пресс-служба организации.

Инцидент произошёл в концовке ответной встречи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с мальтийской "Гзирой Юнайтед" (2:2, 4:0 — первая игра). Махновский и сенегальский нападающий "Гзиры" Амаду Самб оскорбили друг друга. Футболисты получили по красной карточке. Слова 30-летнего украинского вратаря были расценены как расистские.

Самб тоже получил дисквалификацию от УЕФА — он будет вынужден пропустить два матча в еврокубках.

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