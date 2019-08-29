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Понсе: пораженческих настроений не было, все бились. Результат - большая боль для "Спартака"

Форвард "Спартака" Эсекьель Понсе подвел итог матча Лиги Европы с "Брагой" (1:2). Красно-белые не попали в групповой этап Лиги Европы.

"Результат — большая боль для всех нас. Все хотели поиграть в Лиге Европы. К сожалению, этой цели мы достичь не смогли. Матч так сложился — мы не забили два хороших момента в первом тайме, потом пропустили два гола. И перевернуть игру было уже сложно. Может, со стороны оказалось, что» Брага» выглядит более цельной. Мы импровизировали, потому что надо было отыгрываться. Тем не менее, считаю, до пропущенного года мы смотрелись хорошо.

Проблем из-за моей дисквалификации не было. Я имел практику в Лиге Европы. Но оправданий я вообще не ищу. Все, что мы можем сделать теперь — готовиться к матчу с Зенитом

Пораженческих настроений во втором тайме не было. Несмотря на необходимость забить 4, никто не опускал рук. Все бились и старались забить.

Тренер старался нас приободрить после матча, несмотря на этот удар. Так как надо подойти свежими и заряженными к следующей игре. По мне без разницы, играть 1 или 2-3 матча в неделю. Есть время на восстановление, все в порядке. Было бы три турнира, все бы успевали. Но теперь будет меньше — будем идти от игры к игре.

Мы знали перед матчем, что Россия бьется с Португалией за шестую строчку в таблице УЕФА. Старались сделать все возможное, но, к сожалению, не смогли", - цитирует Понсе Sport24.ru.


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Теги: Понсе Спартак Брага
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