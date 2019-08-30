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Дмитрий Кириченко оценил жеребьевку группового этапа Лиги Европы для "Краснодара" и ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко оценил жеребьевку группового этапа Лиги Европы для "Краснодара" и ЦСКА.

"По "Ференцварошу" тяжело что-то сказать, ведь команда давно не играла в групповых этапах еврокубков. "Лудогорец" очень крепкая команда, которая часто играла в групповом этапе Лиги Европы и Лиги чемпионов. Фаворитом квартета будет "Эспаньол", так как этот клуб показывал достойный результат в топ-лиге.

У "Краснодара" очень ровная группа. Ведь, помимо "быков" опыт в Лиге Европы есть и, у "Трабзонспора" и "Базеля". А "Хетафе" и вовсе занял пятое место в Ла Лиге. "Краснодару" тоже будет нелегко выйти из группы", - цитирует Кириченко Sport24.ru.


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Теги: Кириченко Краснодар ЦСКА
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