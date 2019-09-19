Максим Калиниченко: в гостевом матче с "Базелем" "Краснодар" вполне способен замахнуться на победу

Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Базель" — "Краснодар", который состоится сегодня, 19 сентября, и начнется в 19:55 мск.

Фото: "Спорт-Экспресс"