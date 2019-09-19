"Для "Базеля" старт нынешнего сезона оказался подпорченным — команда Марселя Коллера героически сражалась с ПСВ в квалификации и в итоге прошла его, но оступилась в противостоянии с куда более скромным австрийским ЛАСКом. В национальном чемпионате "Базель" традиционно силен — за шесть туров он сумел выбиться в лидеры.
"Краснодар" также бился за выход в групповой этап Лиги чемпионов и потерпел в этой борьбе поражение, уступив билет в группу "Олимпиакосу". Тем не менее, в чемпионате "быки" явно метят на чемпионство и пока возглавляют турнирную таблицу. Победа 4:2 над "Крыльями Советов" в последнем туре стала второй кряду для "быков".
"Краснодар" допустил несколько ошибок на стартовом отрезке сезона, но в целом команда Мурада Мусаева выглядит очень прилично и наверняка рассчитывает выиграть свою группу в Лиге Европы. В гостевом матче с "Базелем" "быки" вполне способны замахнуться на победу — они уже достаточно опытны в еврокубках, да и в классе как минимум не проигрывают швейцарцам", — цитирует Калиниченко Vseprosport.ru.
Максим Калиниченко: в гостевом матче с "Базелем" "Краснодар" вполне способен замахнуться на победу
Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Базель" — "Краснодар", который состоится сегодня, 19 сентября, и начнется в 19:55 мск.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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