"Мы и в первом тайме в скорости проигрывали, а во втором тайме это проявилось в виде пропущенных мячей. Не думаю, что стоит говорить о том, что было сказано в перерыве.
Молодым ребятам надо пройти через такие матчи. Тяжело принять крупное поражение, но надо", - цитирует Гончаренко "Матч ТВ".
Виктор Гончаренко - о поражении со счётом 1:5: молодым ребятам надо пройти через такое
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение со счётом 1:5 от "Лудогорца".
Фото: ТАСС
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