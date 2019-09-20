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Защитник "Лудогорца" Недялков: не ожидал такой победы над ЦСКА

Защитник "Лудогорца" Антон Недялков прокомментировал разгромную победу над московским ЦСКА (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Доволен игрой, которую показала наша команда. Я не ожидал такой уверенной победы, но мы хорошо выполнили свою работу. Когда мы играли быстро, соперник не мог нас остановить.

Мы гордимся этой победой, это большой успех для болгарского футбола. Будем надеяться, что в следующих матчах мы закрепим его.

Всего есть что улучшить, и тренер укажет нам. Надеюсь, мы исправим ошибки. Мы пропустили один гол, а значит, допустили ошибку", — приводит слова Недялкова Sport24, ссылаясь Topsport.bg.


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Теги: Лудогорец ЦСКА Лига Европы
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